Vrei să slăbești? Consumă 13 alimente, care reduc pofta de mâncare

Persoanele care au ales o alimentație adecvată suportă cu greu renunțarea la unele produse delicioase. Cu toate acestea, în realitate, cei care preferă mâncarea sănătoasă nu trebuie să sufere deloc de foame. Trebuie doar să introducă în dieta lor alimente care reduc efectiv poftele.

1. Avocado. Aceste fructe tropicale sunt bogate în fibre, ceea ce te ajută să te simți sătul mai repede. În plus, avocado conține o cantitate mare de grăsimi sănătoase.

2. Unt de arahide. Sursă excelentă de proteine ​​și grăsimi mononesaturate. O cantitate mică din produs ajută la menținerea senzației de sațietate câteva ore. În plus, untul de arahide este și foarte gustos.

3. Apa. Mulți oameni confundă foamea cu setea. Data viitoare când îți va fi foame între mese, în loc să mergi la frigider, încercă să bei un pahar mare cu apă. De asemenea, bea apă cu aproximativ jumătate de oră înainte de masă și vei consuma mai puține calorii.

4. Iaurt grecesc. Iaurtul cu puține grăsimi este gustarea perfectă. Are o concentrație excelentă de proteine ​​și nutrienți, fără grăsimi saturate.

5. Ghimbir. Un asistent indispensabil al sistemului digestiv, care aduce și o senzație de sațietate. Poți face ceai de ghimbir sau adaugă pudra de ghimbir în orice fel de mâncare.

6. Migdale. O sursă excelentă de mulți nutrienți, inclusiv vitamina E, magneziu, grăsimi sănătoase și antioxidanți. Migdalele ajută la controlul apetitului.

7. Fulgi de ovăz. Dacă dimineața nu ai timp să pregătești micul dejun, consumă fulgi de ovăz. Aceștia conțin fibre și carbohidrați, așa că vei fi sătul o lungă perioadă de timp.

8. Ardei iute. Alături de alte condimente iuți, ardeii conțin o substanță numită capsaicina. Aceasta accelerează metabolismul și ajută la reducerea apetitului.

9. Brânză de vaci. La fel ca iaurtul grecesc, brânza de vaci este bogată în proteine ​​și săracă în grăsimi. Dacă trebuie să ai o gustare între mese fără a exagera cu caloriile și grăsimile nesănătoase, alege brânză de vaci.

10. Fasole. O altă modalitate eficientă de a obține suficiente proteine ​​și fibre este să suplimentezi dieta zilnică cu mâncăruri din fasole. În plus, fasolea are un efect pozitiv asupra sistemului cardiovascular.

11. Hummus. Preferat de vegetarieni și vegani pentru conținutul ridicat de proteine ​​​​pe bază de plante, hummus-ul este făcut din năut, care este bogat în fibre și carbohidrați complecși.

12. Mere. Aceste fructe delicioase și suculente sunt bogate în fibre solubile și apă. Ele potolesc perfect foamea. Pot fi consumate cu unt de arahide sau migdale, dacă dorești să adaugi proteine ​​în dietă.

13. Ouă. Alimentele bogate în proteine ​​animale sunt un „combustibil” excelent pentru creier și mușchi. Persoanele care mănâncă ouă la micul dejun consumă mai puține calorii pe parcursul zilei decât cele care, dimineața, consumă o cantitate semnificativă de carbohidrați.

