Vot istoric în Senat. Planul de luptă împotriva cancerului a fost adoptat. Pauliuc: Nu vă pierdeţi speranţa! Ajutorul e pe drum!

"Senatul a adoptat astăzi legea de aprobare a Planului naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România, printre a cărei inițiatori mă număr și eu" - a scris senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc, pe contul personal de Instagram.



"Nu e prima oară când vin în fața Parlamentului cu o Lege pentru viață – care vine în sprijinul pacienților și supraviețuitorilor de cancer. Vreau să le mulțumesc din suflet colegilor senatori pentru sprijinul pe care mi l-au acordat, indiferent de partidele din care facem parte. Mulțumirile mele se îndreaptă și către instituțiile, medicii și organizațiile neguvernamentale care au contribuit la substanța acestor acte normative, dar mai ales către cei care știu, asemeni mie, ce înseamnă lupta cu boala, lupta pentru viață. Pentru cei care luptă cu cancerul direct sau indirect, am o rugăminte: Nicio secundă nu renunțați! Nu vă pierdeți speranța! Nu sunteți singuri, suntem împreună! Fiți pozitivi! Ajutorul este pe drum!" a mai spus aceasta în spaţiul public.

O postare distribuită de Nicoleta Pauliuc (@pauliuc_nicoleta)

55 de mii de persoane își pierd viața anual din cauza cancerului, în România. Prin prisma lipsei măsurilor de prevenție și a unei acoperiri adecvate cu servicii medicale specializate și de calitate, țara noastră păstrează una din cele mai mari rate ale mortalității din Europa în ceea ce privește bolnavii de cancer. Diagnosticarea în stadii avansate de boală este una dintre principalele cauze ale numărului mare de decese din România.

De ce se moare de cancer în România

Când vorbim de incidența cancerului în România, diagnosticarea este punctul nevralgic. Asta pentru că de la primul contact al pacientului cu sistemul până la un diagnostic de precizie pot trece până la șase luni. Timp prețios pierdut de pacienți care luptă contracronometru. Și numărul mic de specialiști din domeniul oncologiei de la nivel național – mai puțin de 900, conform Institutului Național de Statistică -, concentrați în centrele universitare sau în spitalele județene, scade șansele pacientului român la diagnostic timpuriu, inițiere în tratament și monitorizare. Cu toate că accesul bolnavilor de cancer la tratament s-a îmbunătățit în ultimii ani, românii beneficiază cu întârziere de ultimele terapii aprobate la nivel european. Tabloul sumbru e conturat de specialiștii consultați de Panorama pentru a înțelege care este povara cancerului în România, ce soluții există pentru a îmbunătăți condiția pacientului român cu cancer dar și care sunt riscurile pentru cei care suferă de această boală.

Concret, dacă în anul 1995 peste 32.000 de români mureau de cancer, numărul celor care și-au pierdut viața din cauza bolii a crescut, ulterior, de la an la an. Astfel, în ultimul deceniu, în jur de 50.000 de români au murit de cancer în fiecare an, conform cifrelor raportate de Institutul Național de Statistică (INS). Majoritatea deceselor sunt înregistrate în mediul urban, cei mai afectați fiind bărbații, arată aceleași date.

Comisia Europeană și-a trasat ca obiectiv învingerea cancerului în următoarele decenii. Sunt alocate patru miliarde de euro în sprijinul muncii de cercetare, de depistare din timp a bolii şi a tratamentului. În terapia cancerului, UE intenţionează să susţină dezvoltarea şi folosirea de medicamente personalizate, în funcţie de profilul genetic al pacientului. În UE ar urma să fie creată o reţea de centre naţionale de oncologie, la care să aibă acces cel puţin 90% din populaţie pentru a beneficia de cel mai bun tratament posibil.

