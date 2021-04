Voiculescu atacă politicienii, presa și pe Cîțu: Când m-am așteptat la decență, cred că am greșit

Voiculescu, atac la Tătaru: Am preluat un Minister în COLAPS. Îmi măsor bine cuvintele

"Am considerat că alegerile au trecut și că suntem un Guvern, o echipă, o echipă care vrea cu adevărat să construiască. Cred că am greșit în anumite aspecte și cred că atunci când m-am așteptat la o anumită decență, în vremuri în care oameni mor în fiecare zi, când m-am așteptat la decență din partea multor politicieni și a unei părți a presei, cred că am greșit!

Am crezut că premierul numit de o coaliție în care s-au stabilit reguli clare nu va folosi forța pe care i-am dat-o pentru rațiuni care țin mai degrabă de cariera sa politică, așa cum chiar dânsul s-a exprimat.

Cred că, în general, România are nevoie de politicieni care să acționeze în interesul oamenilor și să facă asta în fiecare zi, cu fiecare gest, cu fiecare vorbă.

Am crezut că am ieșit din epoca epoleților, a specialiștilor, a privilegiilor nemăsurate. Cred că și aici m-am înșelat, mai avem ceva drum până acolo", a spus Vlad Voiculescu.