Vlogger în România, viaţa de dincolo de taste. Sabina Rusescu: Vor avea hateri. E ceva normal. În momentul în care spui prea multe din viața ta, trebuie să te aștepți și la consecințe

Să fii YouTuber în România pare şi sună frumos, dar poate dacă te cheamă Şelly, Dorian Popa sau Bianca Adam. Se câştigă bine, Google îţi virează în cont, lună de lună, niscaiva bănuţi, mai completezi la portofel cu ce mai tragi din colaborări iar dacă îţi mai atragi şi branduri cu renume şi devii "ambasadorul" lor... "viaţa e superbă" - cum zice Sabina Rusescu, vlogger local, din Brăila. Nu are milioane de abonaţi, nici sute de mii de vizualizări, dar are prieteni. Nu de puţine ori şi-a dat întâlnire cu mai multe "urmăritoare" la un ceai sau o plimbare prin oraş sau au schimbat cadouri de sărbători.

Am stat de vorbă cu tânăra vloggeriţă din Brăila, care se mândreşte cu mica ei comunitate din online şi spune că nu ar renunţa foarte uşor sau prea curând la ce face acum. Fire sensibilă, prietenoasă, efervescentă, Sabina cucereşte prin discursul ei "de casă", mereu obiectiv şi ancorat în ce se întâmplă cu ea şi pe lângă ea. Nu joacă roluri, nu spune vorbe mari, nu "se bagă" în polemici şi încearcă să vină mereu cu sfaturi practice, recomandări dar şi critici când vine vorba de produse de makeup, stil vestimentar, produse de îngrijire, reţete sau locuri de vizitat.

Are şi o serie "de suflet" unde povesteşte din experienţele ei din trecut, expune impresii de călătorie sau, pur şi simplu, face lumii cunoscute lecţiile pe care le-a învăţat în timp, lecţii despre prietenie şi trădare, bullying în şcoală, prejudecăţi la angajare sau comportamente nepotrivite pe stradă, în tren ori chiar în unele staţiuni de pe litoral.

Interviul cu Sabina Rusescu, mai jos:

R: Când ai început să faci vlogging pe YouTube?

S.R.: De YouTube m-am apucat pe 12 decembrie 2017.

R: Ce a fost prima dată? Bloggingul sau vloggingul?

S.R.: Blogul clar, eu așa am început, deși gândul meu tot la vlog era, doar că nu aveam încredere să mă apuc.

R: De ce ai ales zona de beauty vlogging?

S.R: Pentru că sunt îndrăgostită de tot ce înseamnă produse de beauty, skin-care și simțeam nevoia să-mi împărtășesc părerile, să afle şi lumea ce-mi place şi ce nu, ce cred eu că e bun şi poate fi încercat dar şi ce nu consider că-şi merită banii. Totul testat pe mine, bineînţeles.

R: Mai abordezi şi alte subiecte în afară de beauty şi lifestyle?

S.R: Desigur, din păcate nu am reușit să-mi aleg o singură nișă, cum este de fapt recomandat. Nu pot să vorbesc doar despre produse de beauty și atât, îmi place să arăt și o mică parte din viața mea, mai vorbesc despre călătoriile mele, despre lucruri mai de suflet, iubire de sine, pozitivitate, chiar și cărți sau mâncare.

R: Ce pot urmări oamenii pe canalul tău?

S.R: Îmi place să abordez mai multe subiecte, iar în ultimul timp am început să testez apele, să văd ce prinde și ce nu la public, pentru că publicul meu este foarte important pentru mine, e ca o a doua familie.

R: Ai o serie specială "De suflet". Ai avut vreodată regrete că te-ai expus în online? Că faci şi mărturisiri personale?

S.R: Mi-am dorit foarte mult o astfel de serie. Am simțit că subiectele pe care le abordez nu sunt prea discutate pe YouTube și am considerat că este nevoie și de așa ceva. Regrete nu am și nu am avut, pentru că eu știu foarte bine cât vreau să arăt și să expun din viața mea. Am limite, sunt anumite subiecte pe care aleg să le păstrez doar pentru mine, așa că nu sunt probleme din acest punct de vedere. În această serie am vorbit despre pozitivitate, acceptare de sine, relații toxice în familie, despre prieteni, despre părinți, despre faptul că nu ar trebui să ne comparăm cu alte persoane șamd.

R: Ai terminat facultatea de comunicare şi relaţii publice. Cum se împacă ce faci tu pe YouTube cu ce ai învăţat la cursuri? Te-a ajutat? Ai aplicat ceva din ce ţi s-a predat în producţiile tale?

S.R: Odată cu începerea cursurilor mi-am dat seama că am făcut cea mai bună alegere pentru mine. Multe dintre materiile studiate au mers mână în mână cu ceea ce fac eu în online. Au fost și informații noi pentru mine, dar și multe lucruri pe care le știam și deja le aplicam, motiv pentru care mi-a venit mănușă această specializare.

R: Ai participat la evenimente de profil? Conferinţe, meet-uri etc? Ai avut colaborări şi cu alţi vloggeri din ţară sau din afară?

S.R: Din fericire da, am avut oportunitatea să particip la câteva evenimente tare frumoase, printre care amintesc: Webstock (care este și primul eveniment la care am participat), Digital Divas, Cronicari Digitali, Social Media Summit, Stream your Dream, Visual Fest, World of Digital, Young PR. De asemenea, nu pot uita de evenimentele locale pentru bloggerițe și anume Galați Beauty Swap, Bucovina Beauty Blogger Event și Danube Bloggers Meet. Fiecare eveniment a adus informații noi și folositoare, în plus am putut să formez relații cu niște oameni minunați.

R: Care este cel mai urmărit clip al tău?

S.R: Cel mai urmărit clip al meu atinge un subiect destul de sensibil despre care am putut să vorbesc cu fruntea sus. Este vorba despre un clip de tip storytime în care povestesc despre experiența care mi-a schimbat viața, mai exact, despre faptul că am fost în comă.

R: Ce i-ai sfătui pe tinerii care vor să-şi facă un canal de YouTube? E greu la început? Le recomanzi să meargă pe o singură nişă sau să diversifice conţinutul?

S.R: Le-aș spune să se apuce dacă simt că asta vor să facă. Să nu se gândească: Ce va spune familia, vecina de la 5 și mai știu eu cine. Important e să le placă lor ceea ce fac. La început e greu, mai ales dacă nu prea știi cu ce se mănâncă, dar YouTube-ul e plin de tutoriale despre efectiv orice. Un alt lucru pe care aș vrea să-l știe de la început este faptul că vor avea hateri. E ceva normal. Dar se poate da block și mergi mai departe! Ceea ce spun pe internet despre tine spun, de fapt, despre ei.

Să se aștepte la hate, pentru că inevitabil o să vină, dar să nu cedeze câtă vreme le place să facă ceea ce fac. Dacă sunt mai sensibili le-aș recomanda să seteze ce comentarii acceptă și ce nu. Iar dacă simt că persoanele întrec măsura, atunci să blocheze acele conturi. Pe mine mă ajută mult agenda în organizarea subiectelor dar știu că suntem diferiți și nu toți simt la fel, să vadă dacă funcționează sau nu și la ei. Limitele să și le pună ei singuri. În momentul în care spui prea multe din viața ta, trebuie să te aștepți și la consecințe. Totuși, consider că sunt anumite lucruri care ar trebui să rămână private, de exemplu, nu spui niciodată unde locuiești cu exactitate sau unde lucrezi.

Canalul meu de YouTube e ca și casa mea, nu permit oamenilor să intre cu bocancii în ea. Cred că îmi place prea mult ceea ce fac încât să mă las afectată. În viața asta există lucruri mai grave de atât. Nu îmi consum energia și timpul cu oricine.

R: Ai colaborări cu branduri? Dacă nu ar fi colaborări/bartere/pachete de PR ai continua să mai faci YouTube?

S.R: Am, dar nu neapărat pe YouTube, majoritatea sunt pe blog. Pe YouTube sunt extrem de puține, dar nu mă deranjează. Mă bucur când un brand alege să colaboreze cu mine, dar nu pentru asta m-am apucat. Mereu spun că zâmbetul de pe buzele abonaților mei este cea mai mare satisfacție pe care pot să o am. Faptul că mai am uneori colaborări, vine ca un bonus.

