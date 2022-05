Vladimir Putin și-a prezentat SCUZELE pentru afirmațiile lui Lavrov

Premierul Israelului, Naftali Bennett, a acceptat scuzele preşedintelui rus, Vladimir Putin, referitoare la afirmaţiile controversate ale ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, despre originile lui Adolf Hitler.



"Premierul Naftali Bennett a vorbit astăzi cu preşedintele rus, Vladimir Putin. Premierul Israelului i-a prezentat preşedintelui Rusiei o solicitare umanitară de a examina diverse opţiuni pentru evacuarea persoanelor din combinatul Azovstal din Mariupol. Solicitarea a fost făcută ca urmare a conversaţiei pe care premierul Naftali Bennett a avut-o ieri cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Preşedintele Putin a promis să permită evacuarea civililor, inclusiv a civililor răniţi, printr-un coridor organizat de Naţiunile Unite şi de Crucea Roşie", anunţă Guvernul Israelului, conform unui comunicat postat pe site-ul oficial şi vizualizat de Mediafax.



"În plus, cei doi lideri au discutat despre afirmaţiile ministrului de Externe Lavrov. Premierul a acceptat scuzele preşedintelui Putin pentru declaraţiile lui Lavrov şi i-a mulţumit pentru clarificarea atitudinii faţă de poporul evreu şi faţă de comemorarea Holocaustului. Premierul Bennett i-a mulţumit preşedintelui Putin pentru urările transmise cu ocazia celei de-a 74 aniversări a Zilei Independenţei Israelului", precizează Guvernul israelian.



Israelul l-a convocat pe ambasadorul Rusiei şi a anunţat că aşteaptă scuze pentru afirmaţiile făcute de Serghei Lavrov. Ministrul rus de Externe a fost întrebat într-un interviu acordat unui post de televiziune din Italia despre argumentaţia privind "denazificarea" Ucrainei, în contextul în care preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, are origini evreieşti. Serghei Lavrov a afirmat în acel interviu, potrivit cotidianului The Guardian: "Referitor la argumentul lui Zelenski despre ce denazificare poate fi vorba dat fiind că el este evreu, dacă îmi aduc bine aminte, s-ar putea să mă înşel, şi Hitler avea sânge evreiesc".

Putin a vorbit cu Naftali Bennett despre conflictul din Ucraina

Preşedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis joi premierului israelian, Naftali Bennett, că Rusia este dispusă în continuare să permită evacuarea civililor blocaţi în zona industrială Azovstal din Mariupol, informează agenţia Reuters, citată de Mediafax.

Potrivit Kremlinului, Vladimir Putin a avut "o conversaţie substanţială despre situaţia din Ucraina" cu Naftali Bennett. I-a cerut să convingă autorităţile de la Kiev să le ordone militarilor din combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol să depună armele şi a dat asigurări că armata rusă este dispusă în continuare să permită evacuarea civililor din această zonă.

Combinatul Azovstal este asediat în timp ce Moscova neagă orice implicare

Autorităţile ucrainene raportează lupte intense în zona industrială din Mariupol, deşi Moscova susţine că nu asediază combinatul siderurgic Azovstal.

Vladimir Putin a abordat şi problema victimelor Holocaustului, în contextul recentelor tensiuni generate de afirmaţiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. Preşedintele Rusiei a evocat importanţa comemorării victoriei împotriva nazismului în al II-lea Război Mondial, marcată la Moscova pe 9 mai. "Preşedintele a evidenţiat semnificaţia acestei zile pentru ambele popoare, care păstrează adevărul istoric despre evenimentele acelor ani şi onorează memoria celor căzuţi, inclusiv a victimelor Holocaustului", a subliniat Kremlinul.

