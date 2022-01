Virgil Popescu vine cu clarificări despre neplata facturilor mari

Președintele PNL, Florin Cîțu, a spus, miercuri, 12 ianuarie, în cadrul unui interviu acordat DCNews, că românii trebuie să plătească facturile la energia electrică, criticând astfel declarația ministrului Energiei, Virgil Popescu, care spusese că românii care nu primesc facturile compensate ar trebui să nu le plătească până acestea nu sunt corectate de către furnizori. „Dacă a spus așa ceva, sper să vină să corecteze”, a zis Florin Cîțu.

Miercuri după-amiază, ministrul Virgil Popescu a făcut noi declarații: „Am spus ce aș face eu dacă m-aș găsi într-o situație de acest gen. Și m-am găsit în situație de acest gen. Am fost foarte sincer cu oamenii. M-am găsit în două astfel de situații. Prima dată, am reclamat furnizorului, cred că în urmă cu trei ani, nu s-a întâmplat absolut nimic. M-a ignorat complet. Am reclamat la ANRE. După reclamația la ANRE, s-a rezolvat situația. A doua oară, același lucru. Am reclamat furnizorului, s-a rezolvat de la furnizor. Vă spun ce fac eu. Nu recomand nimănui, nu pot să spun nimănui ce să facă. Vă spun doar ce am făcut eu, pentru că eu cred că am avut dreptate!”

„Departe de mine gândul de a spune cuiva ce să facă, sau să nu plătească, sau să plătească o factură”, a subliniat ministrul.

„Am spus ce am făcut eu”, a insistat Virgil Popescu.

„Oamenii să știe că ANRE are un call center foarte mare, poate prelua foarte multe apeluri”, a mai spus ministrul Virgil Popescu, miercuri după-amiază.

ANRE a început controale la furnizorii de gaze şi energie electrică

ANRE a început controale la furnizorii de gaze şi energie electrică pentru a verifica dacă facturile conţin toate informaţiile necesare şi dacă reclamaţiile venite de la clienţi sunt soluţionate.

ANRE spune că în cazul în care clientul are neclarităţi privind facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuţie pentru clarificări, acesta având obligaţia transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News