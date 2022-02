Virgil Popescu (Energie) lansează ghiduri pentru accesarea fondurilor din PNRR. ”Am încredere că acești bani vor fi accesați”

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat lansarea în dezbatere publică a mai multor ghiduri pentru accesarea de fonduri din PNRR. Mai mult decât atât, în contextul crizei energetice, luna viitoare vor fi lansate și mai multe ”call”-uri pentru investiții, atât în capacități de producție electrică, dar și pentru dezvoltarea de capacități de producție pe gaze.

”Am lansat în dezbatere publică mai multe ghiduri pentru accesarea a sute de milioane de euro din PNRR!!! Vom lansa la sfârșitul lunii martie mai multe call-uri de proiecte pentru investiții în noi capacități de producție electrică din surse regenerabile, pentru dezvoltarea de capacități de producţie pe gaze, flexibile și de înaltă eficienţă și pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în termoficarea urbană. Am încredere că acești bani vor fi accesați, investiți și vom avea proiecte finalizate începând cu anul 2024”, a scris Virgil Popescu pe contul său de Facebook.

Cîțu (PNL) încă îl așteaptă pe Virgil Popescu cu ”măsurile pe energie”. ”Nu a fost niciun deadline”

Președintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, marţi, că nu există un termen limită până la care ministrul Energiei, Virgil Popescu, să anunțe măsurile din energie, cele care să vină în sprijinul românilor după 1 aprilie. Mai mult, acesta susține că înţelegerea a fost ca, atunci când Guvernul are soluţiile pregătite, vine şi le prezintă. De asemenea, preşedintele PNL a precizat că reglementarea şi plafonarea nu rezolvă problema preţurilor, ci doar ascundem gunoiul sub preş.

”Eu ştiu, la discuţiile la care am participat, poate că au participat colegii la altă discuţie, la care am participat a fost foarte simplu, înţelegerea a fost ca, atunci când Guvernul are soluţiile pregătite, vine şi le prezintă. Nu a fost niciun deadline, nu a fost nicio problemă, avem timp să le facem. Doar Guvernul, când le are gata, le prezintă. Alt deadline eu nu ştiu”, a declarat președintele PNL, Florin Cîţu, cu privire termenul limită despre care liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, în privinţa ministrului Energiei, Virgil Popescu, pentru prezentarea noilor măsuri din energie.

”Reglementare, plafonare, toate aceste intervenţii nu rezolvă problema preţurilor, nu rezolvă nimic. Ascund, îţi bagi gunoiul sub preş, asta faci, dar asta nu înseamnă că gunoiul a dispărut. Îţi apare în altă parte. Singura soluţie pe termen lung o reprezintă investiţiile, extinderea pieţei, o ofertă mai mare”, a arătat Cîţu.

Liderul liberal a menţionat că ”aici este nevoie de un acord transpartidic, şi îi invită şi pe cei de la USR, dacă doresc să vină, în care să ne asigurăm că în fiecare an investim un procent din PIB, în energie, dacă vrem să ne securizăm energetic până în 2026. Dacă nu, vom face tot felul de chestii pe termen scurt, îi amăgim pe oameni, că regăsim soluţii, dar nu sunt soluţii pe termen lung”, a mai spus el.

