Vîlceanu: M-am lămurit cu inflația. Știam de atunci cât e!

"Simţiţi scumpiri la ceva, domnule ministru, având în vedere că poate v-aţi mai lămurit cât e rata medie anuală a inflaţiei pe luna iulie", a fost întrebat, marţi, Dan Vîlceanu, într-o conferinţă de presă la Ministerul Finanţelor.

"Da, m-am lămurit. Am discutat-o de atunci de când aţi preluat acea ştire că nu ştiu cât e inflaţia. Ştiam şi nu era 5%, era 4,95%. Colega dumneavoastră, atunci când am spus că nu e 5% a spus: 'e 4,9%' şi am spus 'exact!'. O puteţi vedea pe filmarea pe care o deţineţi cu toţii. Pe de altă parte vă pot explica elemente în legătură cu inflaţia, nu e niciun fel de problemă", a spus Dan Vîlceanu.

"Sigur că simt scumpiri. Sunt scumpiri destul de mari la energie electrică, la combustibil, la gaze, la materialele de construcţii. E o tendinţă generală în toată Europa şi în lume de creştere a preţurilor, pentru că atunci - şi o să vedeţi că o altă afirmaţie pe care am spus-o în context nu a fost deloc o gafă - atunci când ai o creştere economică puternică iar cererea agregată are un ritm de creştere mult mai mare decât oferta agregată, există o presiune inflaţionistă. Sunt creşteri de circa 24% la energia electrică, la gaze de peste 20%, la combustibil de 13-14%, deci ca toată lumea şi eu resimt aceste scumpiri dar sunt convins că e un fenomen tranzitoriu", a mai spus ministrul Finanţelor.

De unde a avut bani, la 23 de ani, Dan Vîlceanu să cumpere case

Dan Vîlceanu, ministrul de Finanțe, a spus că a avut „noroc” să aibă părinți cu o stare materială bună.

Ministrul de Finanţe, Dan Vîlceanu, a anunțat, marți, în cadrul unei conferinţe de presă, că înrolarea obligatorie în Spaţiul Privat Virtual se aplică începând cu data de 1 martie 2022. După câteva anunțuri pe care le-a făcut, a fost întrebat de jurnaliști de unde a avut bani, la 23 de ani, să cumpere „un teren și două case”, având în vedere că s-a angajat la 24 de ani.

Ministrul a spus că a avut bani „de la părinți”.

Întrebat, ulterior, ce le transmite tinerilor care lucrează în privat și nu au asemenea posibilități, Dan Vîlceanu a oferit următorul răspuns: „Am beneficiat de acest noroc de a avea părinți cu o stare materială bună. Vreau să vă spun că acele case și terenurile de care vorbiți sunt într-o comună din județul Gorj. Prețul a fost unul foarte bun. Și să știți că nu vorbim de sume foarte mari.”