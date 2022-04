Vîlceanu, despre Cîțu: Singurul lider politic care a dat mesaje pentru sancţiuni împotriva Rusiei

„Mie mi s-a părut foarte bună prestaţia lui Florin Cîţu în momentul în care am avut de-a face cu această situaţie complicată din Ucraina. A fost poate singurul lider politic care s-a implicat cu adevărat, a dat mesaje pentru impunerea acelor sancţiuni împotriva Rusiei, pentru firmele ruseşti, pentru băncile ruseşti din România şi acum, iată, a intermediat cuvântul domnului preşedinte Zelenski în Parlamentul României", a spus Dan Vîlceanu.

„Sunt convins că situaţia va fi clarificată într-un timp scurt. (...) Noi am avut anul trecut un an groaznic, cu un congres care a ţinut cap de afiş PNL în circumstanţe nu tocmai bune tot anul. Am depăşit momentul acela, am crezut că ne liniştim, că avem o coaliţie stabilă. PNL începuse să crească în mai multe sondaje, depăşisem 20% şi lucrurile păreau în regulă. Nu vreau să contest dreptul nimănui de a avea preferinţe", a mai spus Dan Vîlceanu.

BEX, sâmbătă, la ora 12.00. Florin Cîțu, declarații

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat că va anunța sâmbătă decizia privind demisia din fruntea partidului.

„Am toate documentele care au venit la partid... Avem o regulă, eu voi respecta regulile și am convocat un BEX mâine, la ora 12.00, cu prezență fizică. Cât voi rămâne la PNL, voi respecta regulile și statutul”, a declarat liderul PNL.

„Sunt dezamăgit de această situație, greu mi-o explic, cele mai multe nemulțumiri nu au legătură cu PNL”, a adăugat Florin Cîțu, care a explicat că mulți liberali consideră că guvernarea nu este optimă. Liderul PNL a vorbit despre inflație și șomaj, spunând că sunt „lucruri pe care puteam să le facem mai bine”.

O altă nemulțumire în interiorul PNL este legată de programul Anghel Saligny

„Este bizar, nu este implementat de PNL, ci de Guvern”, a comentat Florin Cîțu.

De asemenea, președintele PNL a susținut că are o relație bună cu președintele României.

„Cu președintele am o relație bună”, a precizat Florin Cîțu, care a mai spus că a fost felicitat de ziua sa de președintele Klaus Iohannis.

Florin Cîțu susține că va rămâne membru al partidului și va milita pentru aplicarea politicilor liberale.

