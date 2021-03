În cadrul acestei ediții, analistul Răzvan Munteanu, expert în relații internaționale și președintele think tank-ului Chamber of Excellence in International Affairs (CEIA), va discuta la DC News TV despre cazul Ungariei.

Amintim că Viktor Orban a retras Fidesz din PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European. Decizia vine după ce PPE, condus de Manfred Weber, a modificat legilația internă pentru a permite excluderea formațiunii maghiare care a deviat de la principiile europene.

Apartenenţa Fidesz la PPE a fost suspendată în 2019, iar cei 12 eurodeputaţi ai săi au părăsit la începutul lunii martie grupul.

Ce efect va avea această excludere asupra politicii interne a Ungariei și ce urmează pentru Budapesta vor fi subiecte analizate de Răzvan Munteanu. Se va discuta și despre politica Ungariei în statele vecine, inclusiv România, plus multe alte subiecte de interes.

Emisiunea „Pe Plan Extern”, de la DC News TV, în care invitat este Răzvan Munteanu, poate fi urmărită în direct, începând cu ora 11:00.

Analiza va fi difuzată pe DC News TV, pe pagina de Facebook DC News, dar și direct pe site, pe www.DCNews.ro.