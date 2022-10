Video - Un tanc rusesc se învârte în cerc pe un câmp din Ucraina, fără oprire. Motivul pentru care face acest lucru

Un filmare postată pe rețele de socializare arată cum un tanc rusesc de Tip T-80BV se învârte continuu în cerc, după ce a fost lovit de focul ucrainean. În videoclip se vede cum blindatul continuă să deseneze cercuri pe pământul ucrainean, atâta timp cât motorul încă funcționează.

Motivul pentru care tancul ar face această mișcare la nesfârșit ar fi legat de faptul că o șenilă a vehiculului militar a fost afectată, iar membrii echipajului fie au murit, fie sunt grav răniți și nimeni nu poate redresa traseul tancului.

#Ukraine: A Russian T-80BV tank was hit by Ukrainian fire, losing a track and with the crew killed/wounded- but the engine was still running, leading to a never ending collection of circles. pic.twitter.com/xIX5pPMEAH