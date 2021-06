VIDEO. Un cameraman îi depășește pe participanții unei curse de alergare

Un cameraman a reușit să întreacă alergătorii la o cursă de 100 de metri. Acesta alerga paralel cu pista, ținând în mâna stângă o cameră fixată pe un suport stabilizator. Chiar dacă la începutul cursei cameramanul a început cu un avans de câțiva metri, acesta a reușit să se mențină pe prima poziție în cursă.

La cursă nu au participat atleți profesioniști, iar cameramanul este un student. Imaginile au devenit virale pe internet, oamenii amuzându-se de performanța acestuia.

A student cameraman got some golden footage from a 100m race when he decided to sprint as well ????



Even with his heavy camera gear... pic.twitter.com/uD0DeIX2Lg