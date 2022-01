VIDEO incredibil: O mașină reușește să se întoarcă pe marginea unei stânci, fără să cadă. ”Mi-am ținut respirația urmărind asta”

O filmare postată pe rețelele de socializare i-a șocat până și pe cei mai experimentați șoferi. Un șofer reușește o întoarcere imposibilă din mai multe mișcări, pe marginea unei stânci, scrie LadBible.

În video apare o mașina de culoare albastru închis chiar pe marginea unui drum îngust, abrupt, de pe care ar putea cădea în orice clipă. Șoferul necunoscut, dar care, cu siguranță, are încredere în abilitățile sale de conducere, poate fi văzut cum face mai multe manevre până când reușește să facă o întoarcere completă și să își continue drumul de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, iar manevra ar fi floare la ureche.

Filmarea a atras multă atenție în mediul online, mai ales din partea șoferilor. O persoană a comentat: „Mi-am ținut respirația urmărind asta”.

Un alt internaut a spus: „Niciodată nu mă voi plânge că fac o întoarcere din trei mișcări... niciodată”.

Altul a scris: „Acum, pentru a finaliza testul practic de conducere... Vă rugăm să întoarceți vehiculul pe marginea stâncii”.

Nu toți au fost însă la fel de entuziasmați de manevra șoferului în cauză. O altă persoană a criticat gestul acestuia, într-o postare pe Twitter: „Nu știu ce este mai rău: 1. Faptul că tipul ăsta a crezut că aceasta este o idee bună. 2. Faptul că într-un fel a reușit de fapt!”.

Mulți utilizatori de pe rețele sociale au catalogat aceasta filmare ca fiind „terifiantă” sau „inducătoare de anxietate”, în timp ce alții s-au întrebat de ce șoferul nu a dat pur și simplu cu spatele pe drum.

Now that's some serious skill to turn in this tight narrow road along a cliff edge. pic.twitter.com/MKkJ7OzMh7