VIDEO. ÎPS Teodosie a dat-o la întors cu femeile. ”Fără femei ar lipsi noblețea, frumusețea, gingășia, dragostea jertfelnică”

Iată ce se precizează pe pagina de Facebook Radio Dobrodea: „IPS Teodosie prețuiește, nu discriminează femeia. "Fără femei ar lipsi noblețea, frumusețea, gingășia, dragostea jertfelnică".

Amintim că Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Teodosie, a afirmat că nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul, deoarece aceasta este condiţia ei şi că femeia „nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale”. „Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă”, a mai explicat Arhiepiscopul Tomisului.