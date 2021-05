VIDEO: Bătaie generală, după ce vloggerul Jake Paul i-a furat șapca lui Floyd Mayweather

Conform BBC, Mayweather urma să facă poze pentru lupta de pe 6 iunie din Miami cu Logan Paul. Totul a degenerat când Jake Paul i-a furat șapca lui Mayweather, după ce și-au aruncat cuvinte, iar cele două tabere s-au luat la bătaie. Paul a spus ulterior că unul dintre angajații lui Mayweather a lovit primul.

„Unul dintre cei 30 de bodyguarzi ai lui Floyd m-a lovit direct în ochi”, a spus Jake Paul, pe Twitter. „Sincer, am avut trei lupte ușoare ca profesionist și abia așteptam puțină acțiune. I-am furat șapca fiindcă fură banii oamenilor cu lupte plictisitoare”. Vorbind pentru presă, Logan Paul a spus că vrea să facă ceva ce n-a mai reușit nimeni și să-l bată pe Mayweather, om care nu a pierdut vreodată vreo luptă din cele 50 înregistrate în cariera terminată în 2017.

FULL VIDEO: Floyd Mayweather and Jake Paul brawl at the Mayweather vs. Paul Press Conference at Hard Rock Stadium pic.twitter.com/9njORvYumj