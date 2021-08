VIDEO - Atac cibernetic la o închisoare din Iran. Ce au scos la iveală hackerii

Atac cibernetic la o închisoare din Iran.Mai mulți hackeri au accesat calculatoarele unei închisori din provincia Tehran, au luat mai multe imagini surprinse de camere de supraveghere de acolo și le-au făcut publice presei, scrie Associated Press. În aceste imagini se văd condițiile în care sunt ținut deținuții de la închisoarea Evin.

Filmările arată, de asemenea, rânduri de mașini de cusut pe care le folosesc prizonierii, o celulă de izolare cu o toaletă ghemuită și zone exterioare ale închisorii. Există imagini cu curtea în aer liber a închisorii, băile prizonierilor și birourile din cadrul închisorii. Deși nu există sunet în videoclipuri, acestea arată lumea sumbră cu care se confruntă prizonierii de la unitate. O secvență arată ceea ce pare a fi un om slab aruncat dintr-o mașină în parcare, apoi târât prin închisoare. Un altul arată un cleric coborând scările și trecând pe lângă bărbat, fără să se oprească.



Gărzile dintr-un alt videoclip sunt văzute bătând un bărbat în uniformă de prizonier. Un gardian lovește un prizonier într-o celulă. Mulți dintre deținuți sunt înghesuiți în celule cu o singură cameră. Nimeni nu poartă mască facială. Associated Press nu are deocamdată informații despre hackerii care au decis să le transmită aceste imagini. Presupușii hackeri au declarat că eliberarea filmărilor a fost un efort de a arăta condițiile sumbre de la închisoare, cunoscute pentru deținerea prizonierilor politici și a celor cu legături în străinătate, care sunt adesea folosiți în negocierile cu Occidentul.

1) Shocking footage obtained by hackers who hacked into the notorious Evil Prison in Iran’s surveillance system. It shows how prisoners are violently beaten and tortured by prison officials. Islamic Republics officials never allow UN Special Rapporteur to visit Iranian prison. pic.twitter.com/05eOx6QYJj

Ulterior în spațiul public au apărut și imagini cu momentul în care gardienii închisorii își dau seama că sunt vizați de un atac cibernetic.

La început, se pare că un computer are probleme, deoarece devine negru și afișează un mesaj de repornire. Apoi, alte calculatoare încep să nu mai funcționeze. Apoi, altul afișează un mesaj: „Atac cibernetic” și „Protest general până la libertatea deținuților politici”, scrie Vice.com. Gardienii ies din cameră și își cheamă colegii pentru a-i anunța că au fost atacați de hackeri.

This is the moment that the officials in Evan prison realized that they have been hacked. Hackers have accessed security camera footage from inside an Iranian prison where political prisoners are being held, and posted videos of guards beating inmates. pic.twitter.com/ys1prSVqkI