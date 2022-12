Victor Angelescu, patronul Rapidului, a spus care era singură echipă pe care nu o suporta în copilărie: Mi se păreau îngâmfaţi, favorizaţi tot timpul. Să nu aud de ei

“Eu sunt rapidist, normal că sunt. Am aproape 5 ani de când sunt patron. Când eram mic nu eram rapidist, am ținut cu Sportul. De când sunt mic nu mi-a plăcut Steaua. Cu Steaua nu, am fost mereu împotriva Stelei indiferent cu cine juca.

Toți țineau cu Steaua și nu mi-a plăcut. Pe vremuri, 70% erau steliști. Toți colegii țineau cu Steaua și nu înțelegeam de ce. Nu îmi plăceau. Mi se păreau tot timpul îngânfați, favorizați și nu, să nu aud de ei.

Dar nu am ținut cu Rapid. Am ținut cu Sportul și dacă era să aleg o echipă din cele trei, aș fi ținut cu Dinamo, dar nu eram dinamovist. Nu am fost pe stadion, la meciuri. Am fost doar la meciul cu Bilbao.

Nu mă uitam să vadă ce face Dinamo, dar dacă juca Dinamo – Steaua, țineam cu Dinamo. Mi se părea că era mai cool să ții cu Sportul. Trebuia cineva să țină și cu Sportul”, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

