Viceprimarul PNL al Brașovului, mutat la cimitire, printr-un mail, chiar de ziua sa!

Sebastian Rusu spune că mutarea "la cimitir" ar urma să intre în vigoare începând de vineri, 10 noiembrie, astfel că este "un cadou" pe care primarul USR vrea să i-l facă de ziua sa de naştere.



"(Cadoul - n.r.) nu este deloc surprinzător dacă avem în vedere nivelul de maturitate de care a dat dovadă pe întreg parcursul mandatului. (...) Este un abuz flagrant de putere şi un atac direct bazat pe orgolii personale. Nimic altceva decât o continuare a răzbunării primarului Coliban faţă de mine. Restrângerea accesului unui viceprimar la propriul birou din Primărie, sub pretextul unor critici, deschide o cale periculoasă către practici autoritare şi totalitare, în care dorinţa unui singur individ devine criteriu de administrare a resurselor publice", a afirmat Sebastian Rusu într-o conferinţă de presă, menţionând că măsura este o reacţie la declaraţiile sale cu privire la neregulile din Primărie pe care le-a semnalat public în ultima vreme.



El a menţionat că a fost înştiinţat de această măsură printr-un e-mail.



"E-mail-ul nu reprezintă un document oficial. Nu suntem într-o companie, aştept o înştiinţare legală, pentru a vedea cum este motivată. (...) Îl aştept (pe primar - n.r.) să se întoarcă de la Barcelona să avem o discuţie şi să emită nişte acte dacă le consideră întemeiate", a spus viceprimarul PNL



De asemenea, el a reamintit că primarul i-a retras atribuţiile şi că nu are în coordonare serviciul public local respectiv societatea Rial (care administrează fondul locativ al municipiului) care are în subordine serviciul cimitire.



Totodată, viceprimarul liberal a subliniat că această măsură vine inclusiv după ce a sesizat în repetate rânduri faptul că cimitirul central este plin în proporţie de 95% şi în curând nu vor mai fi disponibile locuri de veci aici, astfel că primarul Allen Coliban "transformă o problemă reală în miştocăreală".

Accesul cetățenilor, oprit cu o barieră



În acelaşi context, Andrei Măiereanu, viceprimarul liberal al comunei Sânpetru, a declarat că "ceea ce s-a întâmplat la Braşov din păcate se întâmplă şi la Sânpetru", făcând referire la restricţionarea accesului consilierilor municipali la birourile din Primărie.



Conform lui Măiereanu, primarul USR Marian Arhire a blocat, cu o barieră, accesul la serviciile care funcţionează la etajul Primăriei atât al cetăţenilor, cât şi al consilierilor locali, aceştia putând să intre doar la birourile taxe şi impozite, agricol şi social.



"Probabil că, la următoarea şedinţă, va propune retragerea mea din funcţia de viceprimar. Rămâne să vedem peste două săptămâni", a afirmat viceprimarul liberal Andrei Măiereanu, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News