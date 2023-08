Vica Blochina, critici la adresa femeilor care își iau iubiți tineri: "Sunt disperate să rămână veșnic tinere"

"O prietenă foarte bună a stat în relație cu un băiat, ea având 50, el 22. Ai nevoie de cineva foarte tânăr lângă tine, că ea îl pedepsește, ea țipă, ea îl ceartă, îi cumpără haine... Deci ea ia toate deciziile, ea decide, precum mama. Mai este o categorie de femei care sunt în vârstă, care caută puștani de 18, 19 ani, hormonul tânăr… Alea care sunt disperate să rămână veșnic tinere au nevoie de băieți foarte tineri ca să le mențină tinerețea veșnică", a spus Vica Blochina.

"Femeile au de suferit"

"Tu îți imaginezi că femeia are 50 și ceva de ani și el are 19... Păi, dacă era o femeie cu viață normală de familie, nu se uita la unul de 19 ani. Dacă ea se uită la unul de 19 ani, înseamnă că ei îi place modul ăla de viață, cu ieșiri, vacanțe, cluburi. Femeile de genul ăsta sunt gen profesoare - ele îi învață, deși ele nu vor să învețe de la ei, n-au ce învăța de la ei. Ele sunt atotștiutoare, dar puștanii pleacă. După ce se maturizează lângă ea - a învățat, a supt ce era de supt despre viață - pa, la revedere. În asemenea situație, femeile au de suferit. Aceste relații nu au o lungă durată”, a spus Vica Blochina, în emisiunea "Femeia deasupra” de pe YouTube.

"Victor a fost singura iubire a vieții mele"

În urmă cu ceva timp, Vica Blochina a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Victor Pițurcă și a mărturist că fostul selecționer a fost și va rămâne marea iubire a vieții sale și că, dacă ar fi divorțat, s-ar fi măritat cu el.

"Dacă Victor Pițurcă ar fi divorțat, m-aș fi măritat cu el. Victor a fost bărbatul pe care l-am iubit cel mai mult. A fost singura iubire a vieții mele și am fost amanta lui timp de 16 ani. Nu știu dacă soția lui știa de mine. Oricum, s-a terminat relația de multă vreme și am rămas prieteni", a spus Vica Blochina. Citește mai mult>>

Vica Blochina are o avere uriașă

Vedeta a mărturisit, la un moment dat, că nu a fost niciodată cu bărbați săraci. Blondina a declarat că a avut relații și cu doi miniștri, dar nu a vrut să dezvăluie numele acestora.

"Eu am jucat la altă ligă, nu la jucători. Cum să fac eu aşa ceva? Nu se putea face aşa ceva. Era aiurea. Am fost cu doi miniştri, dar nu le spun numele. Toată viaţa mi-au plăcut oamenii cu bani, care au făcut ceva în viaţă. Nu am fost combinată niciodată cu un bărbat sărac, nu am putut”, a dezvăluit Vica Blochina la podcastul Fiță cu Adiță. Citește mai mult>>

