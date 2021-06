"Ok, eclipsa de Soare în Luna Nouă se petrece la voi în casa a treia. Adică drumuri, comunicare, gândire, poate vă apucați de un studiu nou ca să învățați ceva diferit. Dar importantă este intrarea lui Marte în Leu.

Dacă până acum ați fost mai... pămpălăi, pentru că Marte în Rac ne-a făcut să reprimăm multă furie, să ținem în noi, să nu explodăm. Ei, cu Marte în Leu nu vom mai face chestia asta. Bine, ar fi bine să nu scoatem tot ce am strâns cu Marte în Rac de ceva timp", a spus Daniela Simulescu.

Atenție! Vi se schimbă viața

"Odată cu intrarea guvernatorului nostru în semnul Leului, se schimbă puțin viața. Vom fi mai întreprinzători, vom avea mai multe cerințe și o să îndrăznim mai mult ca altădată.

Cu Marte în Leu nu mai contează restul. Cu Marte în Leu efectiv: ok, tu ai nevoie de aia! Ok, și tu vrei aia! Ok, și tu ai programul tău!... dar dacă eu încep să mă pun și să mă sparg în bucăți pentru toată lumea, nu o să mai reușesc nimic.

Am făcut chestia asta până acum cu Marte în Rac. De acum în colo, cu Marte intrat în Leu nu mai e vorba de chestia asta. Fiecare are dreptul lui să se pună sau să nu se pună pe locul întâi. De săptămâna asta e cazul să ne punem pe noi pe planul întâi.

Vă învit chiar să dramatizați, chiar să comentați, chiar să nu vă lăsați. Plus că avem acea conjuncție Soare - Mercur Retrograd imediat lângă eclipsă. Și spuneți lucrurile, nu neapărat grăbite, dar spuneți lucrurile așa cum vă ies. Nu că nu vă gândiți înainte, dar vă ies! Și s-ar putea să vă iasă niște vorbe mai acide, cu puțină încărcătură și din trecut, dar combinația cu Mercur Retrograd cu Marte în Leu e bine! Știți când astea două se înțeleg foarte bine, le place foarte mult, ele două dacă sunt puse împreună la muncă funcționează și fac lucruri faine", le spune Daniela Simulescu, nativilor sau celor cu ascendentul în Berbec.

Puneți-vă pe primul loc

"Deci folosiți săptămâna asta să fiți mai proactivi, mai comentați, puneți-vă pe primul loc indiferent că e acasă, că vă scot ochii oamenii că sunteți egoiști, că nu vă pasă de ei. Da... de acum în colo începe o perioadă în care să vă pese de voi și dacă nu le convine, nu le convine. E clar că și familia va comenta că de ce sunteți așa, dar poate că familia se va simți puțin agresată, să zicem, nu fizic, ci verbal de către voi, pentru că vezi foarte multe lucruri.

Dar știți ceva?! Ia nu mai așteptați pe nimeni și nimic! Ia faceți ceva săptămâna aceasta! Treceți la muncă!", a mai spus astrologul DC NEWS.

