UPDATE 7: La rândul său, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, a transmis un mesaj de Ziua Națională a României:

„Ziua Națională este cel mai bun prilej pentru a deschide un nou capitol, în care TOȚI românii să fie parte.

Marea Unire nu ar fi fost posibilă fără românii obișnuiți, adesea rămași anonimi, care au întreținut acest vis timp de secole și au luptat cu toată ființa pentru înfăptuirea sa.

La fel ca atunci, avem datoria ca astăzi să onorăm contribuția celor care țin pe umerii lor această națiune.

Să nu uităm că România este în primul rând a lor, nu doar a celor privilegiați din vârf. A tatălui care se trezește cu noaptea în cap pentru a avea grijă de mica sa afacere. A mamei care se chinuie din greu cu două job-uri pentru a-i oferi o viață mai bună copilului său. A tinerilor care învață pe rupte pentru a-și face un rost în viață. A bunicilor care după o viață de muncă vor să se bucure în liniște de nepoți. Ei sunt România!

Ei sunt românii care ne amintesc în fiecare zi cine suntem și ce valori avem cu adevărat.

Ziua de azi trebuie să fie a lor! A tuturor românilor care cu cinste, demnitate și curaj duc prin munca lor această națiune înainte.

Pentru ei, avem datoria ca, după 103 ani de la Marea Unire, să dăm la o parte lucrurile care ne separă și să construim din nou. Avem o oportunitate extraordinară în față. Depinde doar de noi dacă vom reuși, astfel încât peste câțiva ani să ne bucurăm cu toții pentru realizările pe care le-am făcut împreună! La mulți ani, români! La mulți ani, România!“, a scris Marcel Ciolacu.

UPDATE 6: Premierul Nicolae Ciucă a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook:

„1 Decembrie 1918 va rămâne pentru totdeauna, în istoria poporului român, drept ziua triumfului idealului național: unitatea. Rostită pentru prima dată în Revoluția de la 1848 și săvârșită doar parțial la 1859, Marea Unire a avut loc după un lung șir de lupte, după nenumărate sacrificii umane și materiale.

Marea Unire a rezultat în urma exercitării dreptului la autodeterminare exprimat la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia. În mod democratic, s-a decis unirea Basarabiei, Bucovinei și a Transilvaniei cu România. Marea Unire este încununarea victorioasă a voinței românilor și rămâne cea mai frumoasă pagină din istoria României. O lecție despre perseverență și coeziune, care acum ne este deosebit de utilă și necesară. Doar printr-un efort comun vom putea depăși perioada dificilă pe care o traversăm.

Am încredere că vom reuși să trecem împreună prin aceste greutăți și am încredere în curajul și credința românilor că unitatea rămâne una dintre valorile de neprețuit ale națiunii noastre, care ne inspiră și ne motivează să mergem mai departe.

Pentru mine, eroii acestui an sunt românii, care, în ciuda crizei generate de pandemia de COVID-19 și a suferințelor, au muncit, au fost solidari, au făcut sacrificii și au depus zi de zi eforturi în această luptă dură cu virusul. Le mulțumesc în mod special și tuturor celor care fac parte din personalul medical și au luptat în linia întâi pentru a salva vieți și pentru limitarea efectelor pandemiei.

Dar, să nu uităm niciodată sacrificiile înaintașilor noștri, pe care îi cinstim cu respect și prin grija pentru absolut toți românii și pentru toate regiunile istorice ale României. Ne onorăm trecutul, cu speranța că lecțiile istoriei reprezintă un exemplu pentru fiecare dintre noi să luptăm pentru un viitor mai bun și mai prosper.

Dragi români,

De Ziua noastră Națională, pe data de 1 Decembrie, la începerea ceremoniilor, vă îndemn pe toți cei care simțiți și trăiți românește să ne gândim, împreună, timp de un minut, la eroii neamului românesc, care s-au jertfit pentru Marea Unire. Un minut în care să ne regăsim cu toții, indiferent unde suntem, indiferent de opțiunile conjuncturale, indiferent de opțiunile politice.

Am încredere că vom trece cu bine peste aceste grele încercări, privind, azi, la mai bine de un secol de la Unirea tuturor românilor, la reușita extraordinară a înaintașilor noștri. Prin determinarea, unitatea și sacrificiile lor, au oferit sens vieții lor atunci și viitorului nostru astăzi.

La mulți ani, dragi români!

Trăiască România!“, a scris, pe Facebook, premierul Nicolae Ciucă

UPDATE 5: Florin Cîțu, președintele PNL și președintele Senatului României, a transmis un mesaj de Ziua Națională:

„La 1 decembrie sărbătorim istoria, eroii neamului, moștenirea și libertatea noastră. În urmă cu 103 ani, la Alba Iulia, părinții fondatori ai României Mari ne-au lăsat cea mai importantă misiune: să ducem mai departe România unită.

Azi, eroii noștri sunt medicii, antreprenorii, liderii care revoluționează și gestionează companii, dar mai ales fiecare român care muncește zilnic în țară și peste hotare.

Partidul Național Liberal transformă România într-o ţară modernă și prosperă. Am convingerea că acest lucru se va realiza doar prin aplicarea principiilor liberale: reforme, investiții și susținerea prin orice mijloace a capitalului privat și a inovației. Doar așa vom ajunge să avem o Românie puternică, țara pe care și-au dorit-o înaintașii noștri la 1918.

Onorăm istoria și eroii de azi. Dar, cel mai important, în aceste vremuri complicate, este să ne amintim că există o singură Românie! O Românie unită sub valori și principii democratice.

La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a transmis Florin Cîțu, președintele PNL.

UPDATE 4: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) va participa, pentru prima dată, cu un detaşament de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri la parada militară organizată de Ziua Naţională la Bucureşti.



Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de instituţie, la paradă vor putea fi văzute şi cele mai performante autospeciale din dotarea serviciului.



Din detaşament vor face parte 50 de specialişti în comunicaţii, servicii digitale, dezvoltatori de aplicaţii informatice şi administratori de baze de date, experţi în securitate cibernetică şi operatori ai Serviciului 112. Personalul STS va prezenta onorul de Ziua Naţionala în uniforma militară de ceremonie specifică instituţiei.



Pe sub Arcul de Triumf vor trece şase autospeciale de comunicaţii utilizate de personalul STS în misiunile de importanţă deosebită. Astfel, în premieră, vor fi prezentate publicului autospeciale satelitare de multiservicii, echipate cu antene, routere, servere, telefoane IP, linkuri radio şi staţii TETRA care permit furnizarea serviciilor de tip intranet şi internet, organizarea videoconferinţelor şi transmisia imaginilor video, extinderea reţelei radio TETRA şi asigurarea cooperării şi interoperabilităţii structurilor care intervin în situaţii de urgenţă sau la dezastre.



Din blocul de tehnică militară va face parte şi o autospecială de securitate a comunicaţiilor, dotată cu un sistem complex de antene pentru măsurarea acoperirii radio, a nivelului de ocupare al canalelor, de evaluare a interferenţelor electromagnetice şi de detectare a surselor care influenţează transmiterea semnalelor în reţelele de radiocomunicaţii aflate în administrarea STS, se mai arată în comunicatul amintit.



Comunicaţiile şi serviciile IT necesare bunei desfăşurări a paradei militare de la Bucureşti vor fi asigurate, ca în fiecare an, de STS.

UPDATE 3: Combaterea problemelor climatice va reprezenta un aspect important al cooperării dintre ţările noastre în anul viitor, a transmis ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Noble, într-un mesaj cu ocazia Zilei Naţionale a Romaniei.

UPDATE 2: Secretarul de stat american, Antony Blinken, felicită, în numele Statelor Unite ale Americii, poporul român cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale, aniversarea Marii Uniri. Între România şi Statele Unite există un parteneriat durabil, construit pe valori împărtăşite, interese comune şi legături inter-personale solide, aminteşte şeful diplomaţiei americane într-o declaraţie publicată pe site-ul Departamentului de Stat

UPDATE 1: Premierul Nicolae Ciucă afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Naţionale, că Marea Unire este cea mai frumoasă pagină din istoria României şi reprezintă 'o lecţie despre perseverenţă şi coeziune, care acum ne este deosebit de utilă şi necesară'. Prim-ministrul aminteşte că Marea Unire a avut loc după un lung şir de lupte, după 'nenumărate sacrificii umane şi materiale'.

-----

Aproximativ 1.500 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, la care se alătură militari străini, cu aproximativ 100 de mijloace tehnice, vor putea fi urmăriţi, miercuri, începând cu ora 11,00, la Parada Militară Naţională, organizată cu ocazia Zilei României în Piaţa Arcului de Triumf din Bucureşti. La paradă vor participa preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Nicolae Ciucă.

Tot în Bucureşti, începând cu ora 9,00, va avea loc o ceremonie militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut, din Parcul Carol I, iar de la ora 19,00, militari ai Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul" se vor retrage cu torţe pe traseul Palatul Cercului Militar Naţional - Calea Victoriei - Palatul Parlamentului - Palatul Cotroceni - sediul brigăzii, potrivit Agerpres.

Restricţii de circulaţie în Bucureşti cu ocazia ceremoniei de Ziua Naţională

Brigada Rutieră a Capitalei a dispus, pentru miercuri, măsuri specifice în vederea fluidizării şi restricţionării traficului rutier în contextul organizării ceremoniei oficiale cu ocazia Zilei Naţionale a României.

* până la ora 17,00, închiderea alveolei, în dreptul staţiei STB, din Piaţa Arcul de Triumf, pe sensul de mers dinspre b-dul Mareşal C-tin Prezan către Piaţa Presei Libere, pentru amplasarea sistemului de sonorizare; restricţionarea parcării/staţionării voluntare în supralărgirea şos. Pavel D. Kiseleff (rond Kiseleff) din dreptul Monumentului Infanteriei; restricţionarea parcării autovehiculelor pe str. Docenţilor; restricţionarea parcării/staţionării voluntare pe Aleea Pescăruş (între Intrarea Pescăruş şi Restaurantul Pescăruş);

* în intervalul orar 5,00 - 17,00, traficul rutier va fi blocat pe:

- şos. Kiseleff şi străzile adiacente, între Piaţa Victoriei, Piaţa Arcului de Triumf şi Piaţa Presei Libere, cu specificaţia că în pasajul de la Piaţa Presei Libere se va putea permite circulaţia doar către Piaţa Montreal;

- b-dul Mareşal Constantin Prezan, între Piaţa Charles de Gaulle şi Piaţa Arcului de Triumf, precum şi pe străzile adiacente;

- str. Alexandru Constantinescu, între B-dul Mărăşti şi Piaţa Arcului de Triumf;

- b-dul Mareşal Alexandru Averescu, între B-dul Mărăşti şi Piaţa Arcului de Triumf, precum şi pe străzile adiacente;

- str. Arh. Ion Mincu, Str. Barbu Delavrancea, Str. Nicolae Ionescu, Str. Ady Endre, Str. Sg. Vasile Dorobanţu, Str. Docenţilor, Str. Mahatma Gandhi şi pe Str. Petofi Sandor;

- str. Clucerului; - str. Gheorghe Brătianu, între Arh. Ion Mincu şi Str. Docenţilor şi a străzilor adiacente spre B-dul Aviatorilor;

- str. Uruguay, între b-dul Aviatorilor şi Şos. Kiseleff, şi a străzilor adiacente spre cele două bulevarde; - str. Monetăriei şi pe Aleea Primo Nebiolo;

* în intervalul orar 7,00 - 13,00, accesul pietonal va fi interzis astfel:

- pe şos. Kiseleff, între str. Primo Nebiolo şi Piaţa Arcului de Triumf, cu excepţia invitaţilor, cu menţiunea că trotuarul din partea stângă va fi blocat complet;

- pe str. Alexandru Constantinescu, între b-dul Mărăşti şi Piaţa Arcului de Triumf;

- pe b-dul Mareşal Constantin Prezan, între Piaţa Charles de Gaulle şi Piaţa Arcului de Triumf, pe trotuarul din partea dreaptă în sensul de mers spre Piaţa Arcului de Triumf, cu excepţia reprezentanţilor mass-media;

- în parcul Regele Mihai I între Aleea Michael Jackson (porţiunea cuprinsă între Piaţa Arcului de Triumf şi zona aleii de acces spre Muzeul Satului) - Aleea Grădina Japoneză - Aleea Aventura Parc şi b-dul Constantin Prezan;

* accesul pietonal va fi restricţionat astfel:

- pe şos. Kiseleff, pe ambele trotuare, între Piaţa Arcului de Triumf - Str. Uruguay şi b-dul Mareşal Alexandru Averescu;

- pe b-dul Mareşal Alexandru Averescu, între b-dul Mărăşti şi Piaţa Arcului de Triumf;

* rute ocolitoare recomandate:

- şos. Bucureşti-Ploieşti - Piaţa Presei Libere - Piaţa Montreal - bd. Mărăşti - bd. Mareşal Averescu - bd. I Mihalache - Piaţa Victoriei;

- şos. Bucureşti-Ploieşti - Piaţa Presei Libere - Piaţa Montreal - bd. Mărăşti - bd. Mareşal Averescu - str. Turda - Podul Grant;

- Piaţa Victoriei - bd. Aviatorilor - bd. Nicolae Caramfil - bd. Aerogării - DN1; - şos. Ştefan cel Mare - str. Barbu Văcărescu - bd. Aerogării - D.N.1.

* între orele 19,00 - 22,00, va avea loc solemnitatea retragerii cu torţe pe itinerarul:

Palatul Cercului Militar Naţional, Calea Victoriei, Splaiul Independenţei, b-dul Unirii, Bretea Parchet (sens opus), Piaţa Constituţiei, b-dul Libertăţii, b-dul Naţiunilor Unite, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Splaiul Independenţei, b-dul Eroii Sanitari, str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Palatul Cotroceni, şoseaua Cotroceni. b-dul Iuliu Maniu, b-dul General Vasile Milea, b-dul Timişoara, sediul Brigăzii 30 Gardă, potrivit Agerpres.