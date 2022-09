"Vestea este proastă". Coșea, despre creșterea prețurilor: Este o chestiune mai gravă decât pare în cifre

"Nu avem niciun motiv să credem că va fi o îmbunătăţire a situaţiei. Sunt elemente care ne arată că inflaţia va creşte în continuare. Preţul gazului va creşte. Situația pe care o traversăm acum este bazată pe refuzul Rusiei de a mai livra gaze. Gazul creşte în continuare. Tot acest conflict din Ucraina presează foarte mult pe preţul energiei, dar nu numai. Există o creştere a inflaţiei din punct de vedere al unor produse de materii prime care au început să fie din ce în ce mai scumpe, cele legate de investiţiile în construcții. Preţurile la ieşirea din fabrică cresc şi ele foarte mult.

"Ceea ce se întâmplă acum este o chestiune mai gravă decât pare în cifre"

Sunt foarte multe probleme din punct de vedere al acoperirii costului energiei în industria prelucrătoare românească. Nu ne putem aştepta la o îmbunătăţire a situaţiei. Dar ceea ce se întâmplă acum este o chestiune mai gravă decât pare în cifre. Această creştere de 15,3% ascunde, de fapt, o creştere mai mare a inflaţiei pentru că noi trebuie să ne referim la inflaţia care ne doare într-adevăr. 15% este o inflație medie. Dar noi ne referim la produsele de primă necesitate, la alimente în principal, unde inflaţia este mult mai mare.

Avem o creştere enormă greu de înţeles. De ce creşte preţul la ulei, de ce creşte preţul la cartofi? Este absolut de necrezut ce se întâmplă şi nu putem să avem decât o explicaţie. Este speculă, trebuie să spunem foarte clar! Nu se poate ca uleiul, în condiţiile în care producţia de floarea-soarelui este relativ bună, să crească atât de mult. Nu înţeleg de ce creşte preţul la cartofi. Nu mai vorbesc de preţurile la carnea de porc, la ouă, la lactate. Toate astea arată că există speculă undeva", a spus Mircea Coșea la Antena 3.

"Vestea este proastă"

Cât despre momentul în care se va stopa creşterea preţurilor, acesta spune că "cele mai recente prognoze pe care le fac analiştii occidentali arată că putem spera la o reducere a inflației în a doua jumătate a anului viitor. O mai bună aprovizionare cu energie a Europei datorită importului de gaz lichefiat din SUA, a gazului din Algeria, din Azerbaidjan, toate astea vor face că prețul la energie să mai scadă şi prin ele să mai scadă şi inflaţia.

Nimeni nu poate să afirme că vom asista la o îmbunătățire a situaţiei mai devreme de jumătatea anului viitor. Din păcate, vestea este proastă pentru că avem de suportat o iarnă grea. Însăşi conducerea acestei țări a început să înţeleagă că situaţia este complicată şi că ar fi cazul să ia măsuri în ceea ce priveşte preţurile, mai ales la alimente, acolo unde oferta internă poate să contribuie la reducerea preţurilor".

Prețul gazului și al alimentelor a explodat

Gazele s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, în condiţiile în care tarifele au fost mai mari cu 70,64% în luna august a acestui an faţă de august 2021, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică. În topul mărfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari creşteri de preţ s-au aflat şi combustibilii, cu un avans al preţurilor de 31,48% în august 2022 faţă de august 2021, şi energia termică - plus 22,98%.

Alimentele care s-au scumpit cel mai mult în intervalul de referinţă au fost cartofii, cu creşteri de preţ de 54,34%, uleiul comestibil - 49,68% şi făina - 34,28%.



În sectorul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit transportul aerian - 33,91%, apă, canal salubritate - 21% şi transportul CFR - 20,92%. Serviciile de telefonie s-au ieftinit cu 0,94%, aceasta fiind şi sigura ieftinire în luna august din acest an faţă de august 2021. De la lună la lună, în august cele mai importante creşteri ale preţurilor au fost consemnate la transportul aerian - 23,89%, zahăr cu 9,90%, untul cu 6,81% şi laptele de vacă - 5,56%, scrie Agerpres.

Luna trecută au fost şi produse alimentare care s-au ieftinit: fructele proaspete cel mai mult, cu 1,32%, alte legume şi conserve de legume, cu 1,18% şi mălaiul, cu 0,02%. De asemenea, datele INS arată că tarifele la combustibili au fost mai mici cu 2,28%, la servicii de telefonie cu 0,9%, la transportul rutier cu 0,15% şi la abonamentele de televiziune cu 0,06%.



Rata anuală a inflaţiei a urcat la 15,32% în luna august a acestui an, de la 14,96% în iulie, în condiţiile în care preţurile mărfurilor alimentare au urcat cu 18,22%, cele ale mărfurilor nealimentare au fost mai mari cu 15,98%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,26%, conform datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

