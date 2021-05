Vasile Șeicaru, premieră muzicală de Paști: "Rugăciune ... A venit și-a treia zi" / VIDEO

Cunoscutul cântăreţ folk, Vasile Şeicaru, a lansat în premieră, vineri, în mediul online, piesa "Rugăciune ... A venit şi-a treia zi", pe versurile Malei Bărbulescu, un cântec cu un puternic mesaj social şi religios, vizând sacrificiul lui Iisus Hristos şi modul în care oamenii ar trebui să perceapă acest sacrificiu.

"Cel mai potrivit este să lansez această piesă în această perioadă, înainte de Paşte, pentru ca lumea să fie pregătită, să fie ca un cadou, ca pe un gând bun din partea mea. Şi am spus că cel mai potrivit e chiar în apropierea zilei de Paşte. Marca acestui cântec este Şeicaru-Mala Bărbulescu, cum a mai făcut versuri Mala Bărbulescu, este un mesaj simplu, pur şi simplu, care vine de la un om care gândeşte cu mintea lui că şi cu apropierea sfintei zile de Paşti trebuie să fim mult mai buni, să privim în interiorul nostru, în inima noastră, pentru a înţelege rostul nostru pe acest pământ. Versurile le am mai demult, dar abia acum vede lumina această piesă, este o premieră. Lumea, în perioada aceasta, se comportă altfel - aş vrea să cred că nu este numai o stare specială, care ţi-o creează ziua de Paşti, pentru că aşa spune biserica şi pentru că aşa suntem noi obişnuiţi. Să nu uităm că un procent foarte mare dintre cei care sărbătoresc Paştele confundă iepuraşul cu jertfa lui Iisus pe cruce, care s-a făcut pentru noi. Ne bucurăm pentru că învie Iisus, de asta ne bucurăm şi nu e deloc o sărbătoare comercială. Dacă ne uităm la televizor, peste tot, vedem forfotă prin supermarketuri şi toţi spun că vine iepuraşul. Nu vine niciun iepuraş! Vine Iisus în inima noastră", a declarat, pentru Agerpres, Vasile Şeicaru.

Piesa va fi inclusă în noul album





Cantautorul a arătat că, deşi nu era programat, va include piesa "Rugăciune ... A venit şi-a treia zi" pe noul său album care este în lucru, în faza finală, la care colaborează cu alţi artişti renumiţi.



"Piesa este tristă, dar nu e pesimistă deloc, eu spun doar adevărul. Omul ştie despre cei 30 de arginţi, ştie că devine din ce în ce mai rău fiindcă nu se uită în interiorul său să îşi vadă sufletul. Pare simplu, dar nu găseşte calea de cele mai multe ori, dar nu se găseşte atât de simplu. Piesa va fi inclusă pe viitorul meu album. Eu lucrez de ceva timp, de câteva luni, foarte intens, cu nişte muzicieni foarte buni, am început cu Nicu Patoi, un chitarist foarte bun - poate cel mai bun chitarist din România - apoi cu Mişu Constantinescu, care este şi clăparul meu, a făcut parte din trupa Bosquito, el îmi orchestrează nişte piese de pe acest album şi în studioul lui am tras toate vocile. Apoi, cel care semnează orchestraţia de pe acest album este Jimi 'El' Lako de la Nightlosers. (...) Jimi Lako este violonist, cântă şi la clape, la chitară, la fluier, la mai multe instrumente, fiind absolvent de conservator. E o echipă întreagă care a lucrat la acest album şi am început de mult. Iată că acum suntem la final", a subliniat Vasile Şeicaru.



Noul album va avea 11 piese, între care zece de dragoste, pe versurile lui Vasile Şeicaru, şi se va numi "Şeicaru - Sentimental".



"Nu mai apare Vasile Şeicaru, va fi 'Şeicaru - Sentimental', nu 'Sentimente', după piesa lansată deja (care apare acum pe un album), am zis că voi da o denumire generală, nu va purta numele vreunei piese. Voi anunţa când va fi lansat. Prin această piesă lansată, astăzi, în Vinerea Mare le transmit fanilor că această piesă nu era programată să intre pe albumul 'Sentimental', pe care sunt 10 piese de dragoste, care sunt pe versurile mele, cu orchestraţie foarte bine făcută de nişte oameni excepţionali şi foarte talentaţi, fiecare piesă are o poveste, aşa cum bănuieşte fiecare. Astfel le spun fanilor mei să se gândească la faptul că se apropie o perioadă în care vom fi din nou ceea ce am fost, sper să fim din nou liberi, fiindcă acum nu suntem, şi dacă oamenii care conduc destinele acestor ţări vor decide, vor apărea şi spectacole din luna iulie, cu public. Cu două zile înainte de Paşte, vă ofer acest cântec special, remixat, ca un semn al iubirii mele pentru voi! Vă doresc un Paşte luminat şi fericit oameni buni!", a mai spus Vasile Şeicaru, potrivit Agerpres.