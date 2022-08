Valeriu Nicolae îi face praf pe parlamentarii PNL şi PSD: Am luat la rând CV-urile. Din primele 10, nu e niciunul să nu fie impostor

Valeriu Nicolae a afirmat într-un interviu pentru Libertatea că mulţi parlamentari au trecut în CV că au urmat studiile unor facultăţi la care au fost, de fapt, doar înscrişi.

"Cel mai uşor e să dau un exemplu chiar de azi. Treceam prin CV-ul deputatei Ionela Viorela Dobrică, care reuşeşte să termine în 2012 ingineria civilă, iar în tot în 2012 e angajată de Parlament la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. În mai puţin de 6 luni, devine preşedinte al Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, apoi subsecretar de stat, şi acum e în Parlament. Deci domnişoara în cauză, la 23 de ani, devine preşedintele Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, fără să aibă niciun fel de experienţă în domeniu, şi acum ne reprezintă în Parlament, unde e membru în Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor.

Sunt siderante CV-urile. Unele sunt dincolo de sinistru. La 19 ani sunt deja preşedinţi de mari ONG-uri, sunt directori generali ai unor companii fără angajaţi. Am întâlnit recent un domn care devenise director general, şi scria acolo ca şi cum ar fi avut sute, mii de angajaţi. În realitate, firma aia nu are niciun angajat şi a avut un rulaj de 2 shaorme pe zi, 70 euro pe lună. Este în Parlamentul României.

La 18-19 ani, când sunt în liceu, sunt deja preşedinţi, directori, apoi fac o facultate de tot râsul, una dintre facultăţile din scandalul cu diplome false, şi apoi se mută brusc în poziţii foarte înalte la stat", a declarat Valeriu Nicolae.

Situaţie identică la PSD şi PNL. "La un moment dat, simţi că eşti într-un film prost"

"Avem exemplu. Domnul acesta e şeful în Parlament al PSD-ului. Deci băiatul trece de la director la un bar, la director executiv la aeroportul din Timişoara, şi apoi, după 2-3 ani, devine director la cea mai importantă firmă de mentenanţă electrică a Transelectrica (n.r. Alfred Simonis). Şi el are un liceu de sport şi o bombă de facultate de drept. Fără absolut niciun fel de calificare deci.

Şi toate sunt aşa. E înnebunitor când îţi dai seama că toţi sunt la fel. Până acum am găsit un CV care este cât de cât acceptabil. Am trecut repede prin peste 100, dar am trecut meticulos prin peste 80. Am luat la rând CV-urile deputaţilor PSD. În primele 10, nu e niciunul care să nu fie impostor. Şi toţi sunt vicelideri PSD.

Situaţia nu e mai bună nici la PNL, avem aceeaşi situaţie. E un băiat care şi-a deschis 9 ONG-uri, toate fac acelaşi lucru, toate sunt finanţate de primăria domnului Falcă. Era reprezentant în şapte consilii de administraţie. Scrie în CV că a făcut o facutlate de Chimie la Timişoara. Dar dacă citeşti atent, vezi că doar s-a înscris acolo, nu a terminat-o niciodată. Şi a făcut o bombă de facultate, tot de drept, că pe toţi i-a lovit justiţie. Aurel-Glad Varga, de la PNL.

Chestia asta se repetă, o citeşti şi la un moment dat simţi că eşti într-un film prost.

M-am uitat şi la un senator PNL. Omul are o firmă care din 2005 până în 2016 este pe zero. Nu are angajaţi, zero rulaj, nimic. Are o datorie de 1831 lei. Omul ăsta primeşte brusc un contract de la Direcţia Silvică Suceava de vreo 420.000 lei, pe firma aia care nu a avut nimic", a mai punctat acesta.

"Cum să intre cineva bun în Parlament? E dincolo de glumă"

Întrebat cum ar putea intra cineva cu adevărat pregătit în Parlament, Valeriu Nicolae a dat un răspuns tranşant.

"Nu cred că se poate aşa ceva. Mă uit la CV-ul liderului PSD. El a fost şomer până la 37 de ani. Deci domnul Ciolacu, până la 37 ani, a fost şomer. A făcut o bombă de facultate. Când făcea el facultatea, aceasta nu avea licenţă, nu era acreditate. Şi a început facultatea la 24 de ani. Îşi dau drumul mai greu geniile pesediste.

Şi nu doar pesediste, avem şi la PNL pe cineva care a terminat la 28 de ani liceul, Grupul Şcolar Alimentar. Şi acum are 12 diplome universitare şi post universitare, 2 facultăţi, trei masterate şi un doctorat. Dacă îl asculţi, te îngrozeşti, e un agramat sinistru. Omul ne reprezintă din partea PNL în Parlament.

Asta cu tineri talentaţi care să ajungă în Parlament e dincolo de glumă, e super sarcastică. Cum să intre cineva bun acolo? Sunt multe întrebări de pus. Cum de oamenii ăştia, nişte analfabeţi funcţionali, au masterate la SNSPA sau Sociologie? Cum poate cineva să îşi ia un masterat? Mie mi-a fost întoarsă teza de 13 ori. Aş fi foarte curios să citesc o teză de masterat a oricăruia dintre oamenii ăştia. Masteratele de la PSD sunt făcute mai toate la Ovidiu Şincai, fundaţia aia făcută de dl Adrian Severin care a primit licenţiere pe timpul lui Adrian Năstase. Impostura nu că e acceptată, e încurajată. Dacă ar fi acceptată, nu aş avea probleme. Dar e evident că e încurajată. Şi mă tot întreb ce naiba face SRI. Fie a investit masiv în bombele astea de facultăţi, fie chiar sunt foarte proşti, fie foarte nemernici. Şi ce face dl preşedinte, cu România normală, România educată? Dacă te uiţi la CV-ul doamnei Alina Gorghiu şi doamnei Raluca Turcan, te apucă durerea de cap. Femeile astea nu au făcut nimic în viaţa lor în afară de diplome şi diplomuţe? Toată viaţa au fost în sinecuri de la partid. Voi trece prin toate CV-urile.

Mai e o întrebare. Sunt foarte mulţi oameni care vin mai ales din Moldova, unde presa îi pupă în c*r incredibil. Evident că oamenii ăia sunt impostori. O sursă de acolo mi-a spus că e normal că e foarte bine ca ăştia să fie impostori, că aşa fac şi ei un ban. Avem o problemă generală", a concluzionat Valeriu Nicolae.

