Vâlcu, scenariu despre FOILE lui Putin. Gestul care-l dă de gol: Îi e rușine să recunoască. E cochet ca Ceaușescu

Rusia a anunțat prin presa controlată de stat că Al Treilea Război Mondial ar fi început. Spre deosebire de comunicarea sumară, care nu recunoștea complet războiul din Ucraina, Vladimir Putin se pare că ar fi întors foaia. Kremlinul a anunțat că ar putea exista consecințe neprevizibile în cazul în care Ucraina va fi înarmată de forțele din Vest, făcând referire la bomba nucleară.

”Acest mesaj la posturile de televiziune din Rusia vine după ce au pierdut nava amiral ”Moskva”, dar este un mesaj pentru poporul rus, că nu cedăm, luptăm cu toate forțele. E un avertisment pentru noi, pentru Occident?”, a ridicat problema jurnalista Cătălina Porumbel.

”Nu, pentru noi, ce să ne mai amenințe mai mult decât a făcut-o? Dacă Occidentul, dacă lumea liberă ar fi suficient de fraieră să cedeze, atunci s-a terminat jocul. Ne face din două artificii retorice. Pentru Rusia e o mare înfrângere. Dacă vorbim de infrastructura NATO, nici nu mai are sens să mai continuăm. Sunt trei avioane portavion în Mediterană, Rusia nu are nici unul. Marea Britanie are două portavioane, SUA cu totul are vreo 12, două sunt în refacere, de zece ori mai mult decât nimic, Franța are două sau trei. Deci despre ce infrastructură vorbim?”, a răspuns Val Vâlcu în intervenția sa de la Antena 3.

Care sunt șansele de folosire a bombei nucleare

În privința șanselor de a utiliza această armă, în cadrul emisiunii s-au citat informațiile CIA. Directorul instituției americane consideră că nu sunt ”indicii care să ateste acest lucru”.

”Nici din punct de vedere pragmatic, nici din punct de vedere moral, că acele 28 de dictaturi africane, plus India, despre care nu știm exact și restul care nu au votat împotriva Rusiei la ONU, până și ele vor fi oripilate”, a spus Vâlcu.

Rusia, mai vulnerabilă decât se credea

Scufundarea navei amiral ”Moskva” a devenit un alt subiect de contradicție între Kremlin și Kiev, fiecare parte având o variantă a evenimentului.

”Există această posibilitate, cu focoase nucleare?”, a întrebat Porumbel.

”Da, exista și în timpul războiului rece, undeva în Spania, americanii au scăpat dintr-un avion, zburau aceste avioane cu arme nucleare destul de puternice. S-au recuperat, nu s-a întâmplat nicio nenorocire. Sigur, rușii de obicei ascund, au stat și cu submarinul ăla până au murit marinarii. E o lovitură îngrozitoare pentru ei cu nava asta și așa nici nu au prea multe. Faptul că sunt vulnerabile navele lor exclude o invazie pe mare în Odesa, deci nu au cum. Ucrainenii i-au lovit și pe mare, au distrus nu știu câte tancuri pe uscat. În acea navă sunt sute, dacă nu o mie de militari care se vor întoarce acasă. Vorba asta cu Palavrov (n.r. - referire la Serghei Lavrov) spune multe, vorba aia, e diplomat. Se va duce din om în om, cum se întâmpla și în comunism. [...] Gândiți-vă la populația de peste 50 de ani din Rusia, cei care au prins URSS, cum decodează această propagandă oficială. Pe de o parte spui că NATO și-a pus infrastructura și în aceiași zi a venit o furtună malefică și a scufundat ditamai nava”, a mai spus Vâlcu.

Putin are nevoie de ochelari, ”dar îi e rușine să recunoască”

În cadrul emisiunii a fost analizat gestul președintelui rus, de a întoarce un mic teanc de foi în timpul consiliului de securitate. S-a speculat faptul că pe acele foi ar fi fost informații care nu ar trebui să ajungă în spațiul public.

”Acum că o fi o rutină de spion bătrân, să întorci foile, să nu vadă.

Poate să nu vadă și să aibă litere cu corp 24, cum avea Ceaușescu, că nu vedea bine și era prea cochet să își pună ochelari. Sunt o mulțime de explicații, nu știu. Astea pot fi și înregistrate.

Dacă voia să nu se vadă, îi punea ceva. De exemplu, președinții americani au un prompter, o folie de sticlă pe care se proiectează, dar atunci vede și operatorul. Eu cred că i-ar trebui ochelari și îi e rușine să recunoască”, a spus Vâlcu.

