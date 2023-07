Val de furturi în Grecia. Sfaturi pentru turişti, cum să fie siguri că nu pierd totul

"Am văzut câteva postări vis a vis de furt. Se știe ca lumea în vacanță are bani și de aceea sunt targetați. Oriunde, turiștii au atras hoți și de aceea eu unul, personal, fac câteva chestii când plec în concediu.

Deci am la mine acte, carduri și cash. Banii, dacă am 1000€ cash, îi împart în 4. Eu 250, soția 250, și alți 250 cu 250 în alte două locații. Nu am portofel. Cea mai mare greșeală, părerea mea, e să ai portofel. E și vorba: hoț de portofele!

Am telefonul cu care plătesc Contactless 95% din timp. Iau de obicei 3 carduri cu mine. Unul debit pe care nu-l folosesc aproape niciodată pt că sunt banii mei pe el și de multe ori ai fee uri pe tranzacții, și 2 cărți de credit, pe care le țin separate de asemenea. Plătesc cu cea pe care știu că nu am fee-uri pe tranzacții Internaționale, și nu sunt banii mei.

Camerele video sunt superperformante acum. Puse unde trebuie pot vedea detaliile de pe cartea ta de credit când plătești cu ea. De aceea plătesc cu telefonul.

Plec la restaurant, știu că consum 100€ de obicei, iau 100 cash eu și 100 soția. Nu iau portofel cu 1000 cash la mine!

Ai permis, pașaport și buletin. Nu le țineți la un loc! Mergem la plajă, conduc eu, soția lasă permisul la cazare, și invers. Vrem sa închiriem ceva, iau pașaportul la mine, buletinul la cazare! Pierd pașaportul sau mi l fura, am buletinul deoparte.

200-300 euro cash, puși deoparte ca să am să mă întorc acasă dacă ceva merge prost și mi se blochează cardurile sau mi le fură, dar cum am spus mai sus, 3 carduri in 3 locații diferite. Nu lăsați micile inconvenienţe să vă strice concediul. Vacanță plăcută!", a scris pe Forum Thassos un român, George Bucuresteanu.

