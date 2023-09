Usher va urca pe scena Super Bowl 2024

Cel de-al 58-lea Super Bowl este programat să aibă loc pe Stadionul Allegiant din Las Vegas, pe 11 februarie 2024, scrie Reuters.

„Este onoarea vieții mele să ajung în sfârșit la Super Bowl”, a spus Usher după anunț. „Abia aștept să aduc lumii un spectacol diferit de orice altceva au mai văzut la mine”.

De la lansarea albumului său de debut în 1994, Usher Raymond IV a vândut peste 80 de milioane de discuri în întreaga lume, urcând în topurile muzicale și aducând acasă opt premii Grammy, considerate de mulți drept cele mai prestigioase premii din industria muzicală.

Revista Billboard l-a încoronat drept al doilea cel mai de succes artist al anilor 2000.

„U Got It Bad”, „OMG” și „Yeah!” se numără printre hiturile de top ale cântărețului în vârstă de 44 de ani. În prezent, Usher cântă în Las Vegas, ca parte a spectacolului său de reședință „Usher: My Way”.

„Usher este un superstar al cărui muzică a lăsat o amprentă de neșters pe peisajul cultural de-a lungul carierei sale”, a declarat șeful de muzică NFL, Seth Dudowsky, în comunicatul de presă care anunța decizia.

Super Bowl Halftime Show, de anul trecut, unde cap de afiș a fost starul R&B Rihanna, a fost cel mai urmărit spectacol de pauză din toate timpurile, au spus organizatorii.

Artiști emblematici, printre care Michael Jackson, Rolling Stones, Beyonce, Stevie Wonder, Prince și Bruce Springsteen, au urcat pe scena Super Bowl de-a lungul anilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News