Urzici, aurul verde în Postul Paștelui. Dr. Cristina Toader: Așa le prepar eu

Dr. Cristina Toader, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, a spus că urzicile reprezintă aurul verde și ar trebui să profităm din plin de acest aliment.

„Au aparut deja urzicile! Acest "aur verde", cum le spun eu, sunt deja in piete, asa ca va indemn sa le consumati acum, in sezonul lor. Urzicile sunt cultivate in Europa, Africa de Nord si anumite regiuni din Asia. In trecut, ele erau considerate plante medicinale "cu puteri vindecatoare", folosite deseori impotriva artritei, durerilor de spate, reumatismului, problemelor gastrointestinale sau anemiei. Urzicile sunt bogate in acid folic, vitamina K, A, B, clorofila, calciu, fosfor, potasiu etc...

Consumul de urzici:

1). Previne anemia sau ajuta la tratarea acesteia. (fiind bogate in fier)

2). Trateaza alergiile. (compusi din urzici inhiba productia de histamina).

3). Ajuta la reglarea nivelului de zahar din sange. (sunt si studii in sensul acesta).

4). Ajuta la buna functionare a ficatului.

5). Reduce inflamatia cronica.

6). Cremele pe baza de urzici sunt recomandate in rani sau arsuri.

Eu prepar urzicile simplu, clasic, cu usturoi (in functie de preferintele celor care vin la masa), cu mamaliguta si, uneori, cu un ou posat. Nu uit sa pastrez apa in care am fiert urzicile. E foarte buna pentru anemie, pentru revigorarea organismului acum, primavara”, a zis dr. Cristina Toader, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice.

VEZI ȘI: Cea mai bună rețetă în Postul Paștelui 2023. Preotul Crin-Triandafil Theodorescu: Aprinzi focul la grătar, pregătești legumele, nu uita ceafa, pulpele, micii și cotletul - https://www.dcnews.ro/cea-mai-buna-reteta-in-postul-pastelui-2023-preotul-crin-triandafil-theodorescu-aprinzi-focul-la-gratar-pregatesti-legumele-nu-uita-ceafa-pulpele-micii-si-cotletul_907155.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News