Următoarele ore, decisive pentru Liviu Dragnea! Va părăsi sau nu penitenciarul Rahova

După ce au fost ascultate părțile, magistrații Tribunalului Giurgiu au rămas în pronunțare și urmează să decidă în câteva ore dacă Liviu Dragnea va putea părăsi joi, 15 iulie, penitenciarul Rahova.

Întrebată ce șanse sunt ca Liviu Dragnea să fie eliberat joi, avocatul Flavia Teodosiu a spus că, din punctul său de vedere, șansele sunt maxime.

„În mod normal, din punctul nostru de vedere, vă dați seama, așa cum am și susținut, șansele ar trebui să fie maxime. Atâta timp cât, sigur, există instanța care va decide, noi nu putem să spune nimic în plus, decât că așteptăm ca instanța să aplice legea”, a spus Flavia Teodosiu.

Aceasta a mai spus că Liviu Dragnea este încrezător în această decizie și așteaptă o soluționare.

Dragnea, primele declarații din sala de judecată: Cu decență și demnitate, mi-am dus pedeapsa

„Am constatat din motivarea pe fond că eu am toate criteriile îndeplinite și nu pot fi eliberat, cum vine asta? Singura problemă este că am dat acel interviu cu instalația din penitenciar și chiar am avut o pedeapsă suplimentară. Cu decență și demnitate, mi-am dus pedeapsa. Am muncit zilnic când mi s-a permis, am fost la cursuri, lunar am primit recompense, inclusiv iunie, iulie, să judecați conform legii și să admiteți cererea de eliberare condiționată” a fost declarația lui Liviu Dragnea în fața judecătorilor, potrivit Antena 3.

Amintim că Liviu Dragnea a fost condamnat, în mai 2019, la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Acesta a încercat în repetate rânduri să obţină eliberarea condiţionată.