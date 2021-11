BLACK FRIDAY 2021. UniCredit, oferte pentru clienţi

Acestea vor putea fi accesate exclusiv online pe https://www.unicredit.ro/blackfriday între orele 09:00 - 17:00, în limita numărului de oferte disponibil, conform unui comunicat de presă al băncii. Concret, pe 12 noiembrie, clienţii noi persoane fizice îşi pot deschide la UniCredit Bank conturi curente în lei, euro sau dolari SUA cu zero costuri pentru întreaga perioadă a contractului sau pot accesa de la UniCredit Consumer Financing credite pentru realizări personale cu dobânzi care pornesc de la 0% şi până la 5,99% şi oferte speciale pentru cardurile de credit.

Pentru clienţii noi IMM, UniCredit Bank oferă pachete GeniusIMM cu zero comisioane de administrare a pachetului, a extraopţiunilor şi conturilor adiţionale ataşate timp de un an de la data contractării. Campania are un număr limitat de oferte, disponibile exclusiv în condiţiile BlackFriday, doar pe data de 12 noiembrie şi doar online pe site-ul https://www.unicredit.ro/blackfriday.

'Vineri, 12 noiembrie 2021, este o zi cu multe oferte cu zero costuri de la UniCredit, pentru că sărbătorim împreună cu clienţii noştri, pentru al treilea an consecutiv, Black Friday. Păstrăm tradiţia şi oferim conturi curente cu zero costuri pe viaţă pentru clienţii noi persoane fizice, ca în fiecare an de până acum, la care am adăugat şi alte oferte speciale de la UniCredit Consumer Financing: credite de nevoi personale pornind de la 0% dobândă şi puncte cadou pentru cardurile de credit. Nu am uitat nici de clienţii IMM, pentru care am pregătit o ofertă cu totul specială, Pachete GeniusIMM cu toate extraopţiunile incluse cu zero costuri pentru un an', a declarat Antoaneta Curteanu, vicepreşedinte Retail UniCredit Bank România.

Campania 'Black Friday 2021 - Contul cu zero costuri pe viaţă'

Campania 'Black Friday 2021 - Contul cu zero costuri pe viaţă' oferită de UniCredit Bank va fi disponibilă pentru un număr de 3.000 de clienţi noi care au posibilitatea să îşi deschidă un cont curent în lei, euro sau dolari SUA cu un card de debit ataşat. Aceştia vor beneficia de comision zero pentru întreaga perioadă a contractului semnat în baza campaniei Black Friday 2021, pentru toate tipurile de operaţiuni incluse în ofertă, conform prevederilor Regulamentului aferent.

Din punct de vedere creditare, clienţii persoane fizice care aplică online pe data de 12 noiembrie pentru un Credit de Realizări Personale oferit de UniCredit Consumer Financing vor avea patru oferte disponibile, astfel: primele 50 de înscrieri online cu dobândă 0%, primele 50 de înscrieri online cu dobândă 1,99%, primele 150 de înscrieri online cu dobândă 3,99% şi primele 250 de înscrieri online cu dobândă 5,99%. Ofertele de dobândă presupun deţinerea sau deschiderea unui cont curent la UniCredit Bank şi ataşarea unei asigurări de viaţă, în condiţiile campaniei.

Ce primesc primele 500 de persoane fizice care aplică pe site pentru unul din cardurile de credit

Totodată, primele 500 de persoane fizice care aplică pe site pentru unul din cardurile de credit oferite de UniCredit Consumer Financing vor primi 250 de puncte UniCredit cadou pe cardurile de credit, în cazul acordării produsului financiar. Astfel, primii 300 de aplicanţi pentru UniCreditCard Premium şi primii 200 aplicanţi pentru UniCreditCard Principal primesc 250 de puncte UniCredit (1 punct = 1 leu) pe card, în maxim 30 de zile calendaristice de la acordarea cardului de credit.

În plus, în cadrul ofertei curente, clienţii care achiziţionează cardul de credit beneficiază de până la şase rate fără dobândă (în funcţie de valoarea tranzacţiei, începând de la minimum 300 lei) la tranzacţii efectuate la comercianţi în primele 6 luni de la livrarea cardului, conform Programului Plată în Rate Egale şi pot primi puncte de loialitate prin Programul ShopSmart.

Black Friday 2021 - Pachetul GeniusIMM

Nu în ultimul rând, prin campania 'Black Friday 2021 - Pachetul GeniusIMM cu toate extraopţiunile aferente şi conturi adiţionale cu zero costuri timp de 1 an' UniCredit Bank vine cu un număr de 100 de pachete GeniuIMM cu posibilitatea ataşării tuturor extraopţiunilor aferente şi conturi curente adiţionale, oferite clienţilor noi IMM, care nu au cont curent deschis la UniCredit. Oferta include comision zero pentru o perioadă de 12 luni de la data semnării contractului de deschidere a pachetului GeniusIMM. UniCredit Bank este parte a UniCredit, bancă comercială paneuropeană.

Grupul este prezent în România prin: UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management şi UniCredit Services. UniCredit Consumer Financing IFN SA este parte a grupului UniCredit Bank din România şi şi-a început activitatea în 2008. Specializată în finanţarea persoanelor fizice, instituţia financiară oferă credite de nevoi personale fără ipotecă şi carduri de credit prin reţeaua de sucursale a UniCredit Bank, prin reţeaua UniCredit Consumer Financing şi prin reţeaua de parteneri comerciali, precum şi credite auto, conform Agerpres.