Ungaria finanțează, printr-o asociație, locuințe gratuite pentru tinerii din Mureș

Fundaţia Studium-Prospero din Târgu Mureş a inaugurat vineri, la Sângeorgiu de Mureş, o locuinţă de serviciu şi un centru logistic pentru reparaţii curente în gospodării, parte a unui proiect amplu finanţat de statul ungar pentru încurajarea tinerilor profesori, medici rezidenţi şi artişti din Transilvania aflaţi la început de carieră, să revină acasă.



"În cursul lunii octombrie, am făcut calcul, am ajutat 132 de persoane în aceste locuinţe, în aceste 19 clădiri (din toată Transilvania, n.r.), iar în decurs de 24 de ani de când există Fundaţia Studium şi Fundaţia Prospero, care din 2015 sunt o fundaţie unică, Studium-Prospero, am ajutat aproximativ 700 de familii ca să nu plece din ţară, după ce tinerii şi-au terminat facultatea, ci să rămână şi să stea la dispoziţia pacienţilor (...) Astăzi, suntem la prezentarea locuinţei de serviciu din Sângiorgiu de Mureş, realizată de Fundaţia Studium-Prospero. Ca şi dependinţe avem un sistem de ateliere mici - atelier de lăcătuşerie, tâmplărie, zidărie, atelier de peisagistică şi grădinărit, pentru că avem nevoie la cele 19 clădiri ale noastre construite în Transilvania, unde oferim susţinere de locuire, posibilitate de cazare pentru medici, pentru farmacişti, stomatologi şi pentru artişti, în special cei care au terminat la facultăţile din Târgu Mureş, ca să deservească pacienţii şi comunitatea lor natală, întorcându-se acasă", a declarat preşedintele executiv al Fundaţiei Studium-Prospero, dr. Vass Levente, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, conform Agerpres.



Vass Levente a subliniat că principala sursă de finanţare pentru aceste case este statul ungar.



"Avem surse şi finanţări necesare, mai ales din partea statului maghiar, foarte important şi trebuie să zicem acest lucru. Noi ne bucurăm pentru că vin aceşti bani, stau la dispoziţia comunităţii şi, foarte important de menţionat, plătim impozit, plătim taxe pentru statul român. Astfel, eu cred că fiecare ban investit, în afară de faptul că rămâne în ţara noastră, ne ajută într-un fel şi la bunăstarea comunităţii respective. Chiar pentru casa aceasta din Sângeorgiu de Mureş impozitul cred că va fi undeva de aproape 1.000 de euro pe an", a susţinut dr. Vass Levente.



Potrivit acestuia, este foarte important ca pentru locuinţele respective să fie asigurată şi logistica necesară, ateliere şi specialişti, astfel încât în momentul în care casele respective sunt eliberate, să poată fi zugrăvite urgent, iar instalaţiile să fie verificate.



"Astfel, putem să dăm locuinţa într-o formă reînnoită, proaspătă, curăţată pentru încă o familie. În locuinţele noastre, medicii, artiştii pot să stea aproximativ 4-10 ani cel mult, după aceea trebuie să predea locuinţa pentru o altă familie. Noi considerăm că în această perioadă ei îşi pot face propria casă şi astfel, în casele fundaţiei, cum este şi această casă din Sângeorgiu de Mureş, să fie nu doar la dispoziţia unei familii, ci şi la dispoziţia comunităţii", a spus preşedintele executiv al Fundaţiei Studium-Prospero.



Vass Levente a precizat că în fiecare oraş există o comisie care poate să decidă cine are nevoie să fie sprijinit în comunitatea respectivă.



"Cel mai bun exemplu este în judeţul Covasna, în Sfântul Gheorghe, unde avem o clădire cu şase locuinţe, trei apartamente cu două camere şi trei apartamente cu o singură cameră, cu 3.000 de metri pătraţi de grădină unde copiii pot să stea în aer liber, lucru important în perioada COVID-19. Acolo avem o comisie, un reprezentant din partea Consiliului Local, un reprezentant din partea Consiliului Judeţean, un reprezentant din partea spitalului şi câţiva reprezentanţi din instituţiile publice de acolo, alese de Fundaţia Studium-Prospero. Ei înaintează propunerea şi cei 19 membri din curatoriul fundaţiei îşi dau acordul pentru această alegere. În case se stă gratuit, îşi plătesc utilităţile şi există un mic fond de rulment din care noi încercăm să reparăm locuinţele respective după ce familiile respective pleacă din aceste locuinţe", a arătat dr Vass Levente.



Casa de la Sângeorgiu de Mureş este proiectată astfel încât se poate schimba foarte repede în două apartamente, un apartament cu un dormitor, living şi bucătărie şi un alt apartament cu două dormitoare, living şi bucătărie.



"Se poate folosi în timp, dacă va fi necesar, şi pentru eventual un cabinet medical. Dacă primăriile, comunele, judeţul reuşesc să obţină fonduri, de exemplu pe ANL, atunci această clădire, cu ajutorul şi cu înţelegerea lor, prin schimbare de destinaţie, poate să ajungă chiar un centru de medic de familie care să deservească în continuare comunitatea", a mai menţionat preşedintele executiv al Fundaţiei Studium-Prospero.

