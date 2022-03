Unde se ascunde Putin. Chirieac: Dacă e așa, nu este o veste bună

Conform unor informații, președintele Vladimir Putin s-ar fi adăpostit într-un buncăr antiatomic.

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a atras atenția că se cunoaște deja că președintele rus Vladimir Putin ”de doi ani, din cauza pandemiei, nu a avut contact fizic cu nimeni. Mai mult, cine intra la el trebuia să stea înainte două săptămâni în carantină absolută.”, ceea ce ar fi un semnal despre stadiul psihic al președintelui rus. Bogdan Chirieac consideră că ”sigur, un om ajuns într-un asemenea stadiu psihic probabil că dorește să stea într-un buncăr antiatomic.”

Totuși, cât de protejat ar fi? ”Să fie foarte clar, dacă Doamne ferește s-ar întâmpla s-ar întâmpla ceva, nu există niciun buncăr care să reziste unei lovituri directe, nu există.” spune Bogdan Chirieac, care amintește că ”și americanii au munții Cheyenne (n.r. NORAD, baza americană ultrasecretă), unde e făcut (n.r. buncărul) din anii 1960, anii 1970, s-a tot îmbunătățit, dar nu e o soluție, e o nebunie. Soluția este să nu folosești arme nucleare, asta este soluția.”

”Se pare că acest pericol s-a îndepărtat sensibil din moment ce sunt canale de dialog”, a continuat analistul politic.

Planul lui Putin. ”Nu este o veste bună”

Posibila retragere a președintelui rus Vladimir Putin în buncăr ar fi fost interpretată ca o mișcare care să îi asigure propria sa siguranță în eventualitatea escaladării planului său.

”Am văzut Armata Roșie în noroiul din Ucraina (n.r. s-a blocat în noroi), slab înarmați, nepregătiți, fără strategie, nemotivați. Doamne, au 19-20 de ani și ți se rupe inima, am văzut copiii ăia, soldați ruși luați prizonieri, habar nu aveau de ei, nu aveau benzină, fără alimente, nu au reușit să întindă lanțul logistic, un dezastru. Ce plan să mai ai în această zonă? În plus, dacă Putin e în Urali, avioanele alea au plecat spre Siberia, e o distanță de 6.000 de kilometri între cele două destinații, deci își trimit o parte din apropiați în Siberia și el stă în Urali. Ce să spun, nu este o veste bună dacă e așa. Au spus că e un oraș subteran, dar mă repet, așa ceva nu rezistă la lovituri atomice, plus că dacă Doamne ferește se întâmplă și ai rezistat, când ieși, mori, că nu mai rămâne nimic pe planetă”, a conchis Bogdan Chirieac în intervenția sa la România TV.

