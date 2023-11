"Una din marile rușini ale Festivalului Enescu". Ioan Holender, mâhnit: Trebuie să fie o prezență permanentă! La Salzburg s-a făcut

"Eu am o apreciere pentru acest Cristian Măcelaru, care a ajuns directorul artistic, deși am spus, pe vremea aceea, președintelui Iliescu că cea mai proastă soluție este să pui în fruntea Festivalului un dirijor. Fiindcă fiecare își face șustele lui, cum se spunea, adică invită instituții, orchestre, unde va fi invitat și dânsul. (...) Măcelaru are două orchestre importante în lume - una în Franța, una în Germania. Astea nu ar trebui să apară la Festivalul Enescu, pentru că își invită orchestra lui.

"E o sală mizerabilă"

Avem sala aia și nimeni nu se mai vaită! E o sală mizerabilă! Capitala României nu are o sală de concerte! Este Sala Radio foarte bună. Este Sala Ateneului foarte bună, dar nu, Sala Palatului, sală de congrese de partid, remarcabilă pentru anul când a fost construită, dar pentru cu totul altceva. Acustica nu se poate îmbunătăți, poate să fie mai puțin rea, dar nu mai bună, cum spun unii. E o mare diferență între mai puțin rău și mai bun. Nu e mai bună, e proastă! Nu mai e așa de proastă cum a fost, dar tot foarte proastă", a spus Ioan Holender, în podcastul Avangarda, cu Ionuț Vulpescu.

"Oricine vine din străinătate îl punctăm - este complexul nostru de inferioritate al românilor. Câți avem? Păi la niciun Festival din lumea asta mare, nici la Salzburg, nici la Bayreuth, unde o fi, nu faci declarații legat de câți vin din afara țării respective. La noi, asta e baza. În loc să dai posibilitate cântăreților și artiștilor și instrumentiștilor din România să participe și ei, să aibă contacte cu dirijori importanți din străinătate...", a punctat Ioan Holender.

"O rușine pătrunzătoare a Festivalului Enescu"

"Am făcut Oedipul la Viena, care, bineînțeles, s-a vândut prost, ca întotdeauna și ca peste tot - greu accesibil, dar o lucrare de o mare valoare - și am făcut-o nu pentru că sunt român, ci pentru că Oedipul lui Enescu l-au folosit la Londra, l-au folosit la Bruxelles, acum l-au făcut și la Viena. Una dintre marile rușini, dar o rușine pătrunzătoare a Festivalului Enescu, este că nu se face Oedipul. Nu se face Oedipul!

"Noi cu Opera nu avem de lucru. Păi, cum adică nu aveți de lucru? Adică în capitala asta, a Bucureștiului, cu un minister, cu un guvern, cu cineva, Festivalul Enescu cu Opera nu are de lucru? Păi nu poate să dea bani? Oedipul trebuie să fie o prezență permanentă la fiecare Festival Enescu. Și să mai și caute interpreți principali. La Festivalul din Salzburg s-a făcut Oedipul, acum trei ani. Zic: „Luați Oedipul de la Salzburg!” Nu, că nu avem Oedip. Deci să mai discutăm? Nu există... în România Oedipul nu se face", a spus fostul director al Operei de la Viena.

"Cum să faci un festival de valoare în sala aia și să dai șampanie într-un pahar de carton?”

"Cum să faci un Festival de valoare în sala aia de congrese de partid? Scurt pe doi. Și dai acolo un pahar de ce știu eu, șampanie, într-un pahar de carton. „Păi nu, că nu avem bufet.” Păi zic: „Cum nu avem bufet, ceva?!” „Nu, nu. Avem pahare de carton”. Hai, măi, nici să nu mai discutăm! Că de acolo și acolo va rămâne, deși pe vremea aia, cu primarul ăla care după aia a fost închis și de toate, nu e mare brânză. 40 - 50 de milioane costă o sală de concerte care se poate instrumentaliza și pentru alteleBeethoven, Schubert, Brahms nu se pretează deloc în Sala Palatului", a spus Ioan Holender.

