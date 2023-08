Un turist polonez a murit în Munții Făgăraș. Situație bizară din cauza legii: Elicopterul SMURD nu a putut transporta trupul neînsuflețit / foto

Un turist din Polonia a murit, vineri după amiază, în Munții Făgăraș, la intersecția județelor Argeș, Brașov și Sibiu, după ce a făcut stop cardio-respirator, scrie Biz Brașov.

„Apel venit prin 112 Brașov, persoană în stop cardio-respirator între Trei Pași de Moarte și Nerlinger. Intervine elicopterul 343 POA Brașov și terestru salvamontiști de la Sibiu ca prim răspuns, urmând să sosească resursa suplimentară și colegii argeșeni care înaintează foarte greu în traficul de pe baraj...“, a notat inițial Salvamont Argeș.

Turistul a decedat

Potrivit SALVAMONT, legea interzice ca trupul neînsuflețit să fie transportat cu un elicopter, așa că polonezul decedat a fost transportat pedestru până la Transfăgărășan.

„Din păcate victima, cetățean polonez, a decedat. Elicopterul SMURD nu are voie să ia decedați la bord, chiar dacă acea victimă moare în timpul acțiunii de salvare (!!!). Așa că elicopterul pur și simplu a plecat, iar noi am suplimentat salvatorii montani pentru a transporta corpul turistului de sub Nerlinger până la drumul Transfăgărășan, în vederea preluării de către IML.

Urmare acestei măiastre proceduri, rugăm turiștii să aibă grija să nu se accidenteze în aceasta seară, întrucât atât patrula argeșeană cât și cea sibiană sunt în acțiune până la miezul nopții. Mulțumim pentru înțelegere!“, au precizat ulterior cei de la Salvamont.

„După ce a fost coborât corpul turistului decedat la drumul Transfăgărașan, polițiștii din Sibiu nu înțelegeau de ce trebuie să preia un corp din Argeș. Pentru că a decedat în județul Sibiu (a se vedea localizarea din postarea inițială) și dacă ar fi fost coborât prin Sibiu, evacuarea ar fi durat două zile, probabil. Pentru ca, așa cum am zis, decedații nu se iau la bordul elicopterului și trebuiesc coborâți din munte de o altă instituție care nu are nicio atribuțiune de a face acest tip de lucru, adică Salvamont România-Dispeceratul Național Salvamont! Doar că noi nu putem proceda altfel!!!“, a mai scris Salvamont Argeș.

