Un tribunal din SUA a ordonat reținerea unui român extrădat din Columbia, fiind acuzat că a ajutat la răspândirea virusului informatic ”Gozi”

Potrivit procurorilor federali, românul Mihai Păunescu, în vârstă de 37 de ani, ar fi administrat un serviciu de găzduire care a ajutat la distribuirea virusului ”Gozi”, prin care au fost furat informații personale ale unor conturi bancare, rămânând practic nedetectabil, potrivit Rador.

Virusul a fost descoperit prima oară în 2007 și a infectat cel puțin 40.000 de computere din Statele Unite, între care peste 160 aparținând agenției spațiale NASA.

Reuters notează că Mihai Păunescu a fost reținut în Columbia, după ce fusese arestat anterior și în România, în 2012, și eliberat pe cauțiune. Procurorii americani au anunțat acuzații și împotriva lui Nikita Kuzmin, creatorul rus al virusului, care a pledat vinovat în secret în 2011, ca parte a unui acord de înțelegere.

Citește și:

Creatorul virusului "Gozi", condamnat la închisoare şi o amendă de aproape 7 milioane dolari; în dosar este inculpat şi un român

O instanţă federală din New York l-a condamnat, luni, la trei ani şi o lună de închisoare pe creatorul virusului informatic "Gozi", care a afectat peste un milion de calculatoare, inclusiv ale NASA, şi a provocat pagube de milioane de dolari, într-un dosar în care au fost inculpaţi trei cetăţeni din Europa de Est, între care şi un român, transmite EFE potrivit Agerpres.



Potrivit Parchetului federal, cetăţeanul rus Nikita Kuzmin, de 28 de ani, a fost condamnat la 37 de luni de închisoare şi la plata unei amenzi de 6,9 milioane dolari.



Kuzmin, care a fost arestat în noiembrie 2010, a negociat cu Parchetul pe timpul investigaţiei şi a acceptat să se declare vinovat, în mai 2011, în schimbul unei reduceri a pedepsei.



Virusul "Gozi", creat în 2007, s-a transformat într-unul din cele mai distructive din istoria informaticii, cu care s-au furat "zeci de milioane de dolari", potrivit autorităţilor citate de EFE.



Al doilea acuzat din dosar, letonul Deniss Calovskis, a fost condamnat de aceeaşi instanţă federală din New York la 21 de luni de închisoare, potrivit comunicatului Parchetului.



Acesta a fost extrădat în SUA în februarie 2015, după cum nota AFP, care adăuga, la acel moment, că extrădarea programatorului leton a fost întârziată mai multe luni, întrucât acesta a făcut apel, fără succes, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.



Al treilea acuzat, identificat ca Mihai Ionuţ Păunescu, alias "Virus", de origine română, a fost arestat în România la finalul lui 2012, dar extrădarea sa în Statele Unite este încă în aşteptare.



Potrivit EFE, Calovkis a fost angajat să dezvolte programe informatice pentru alterarea formei în care paginile de internet ale băncilor apăreau în computerele infectate de virus. Păunescu ar fi creat şi operat un sistem de servere securizate pentru accesul grupurilor de delincvenţi informatici, între care cel al creatorilor acestui virus.



Autorităţile judiciare americane i-au inculpat pe cei trei în ianuarie 2013, aceştia fiind acuzaţi că ar fi furat milioane de dolari, informaţii bancare din computere din Europa şi Statele Unite ale Americii.



'Aceşti presupuşi infractori cibernetici internaţionali sunt responsabili pentru crearea şi răspândirea unui virus informatic care a infectat peste un milion de calculatoare - cel puţin 40.000 în Statele Unite ale Americii - şi a provocat milioane de pierderi procedând, printre altele, la furtul de parole ale unor conturi bancare on-line', informa la acea dată biroul procurorului federal din Manhattan.



Rusul Nikita Kuzmin este acuzat de crearea virusului de calculator Gozi, ce a afectat mai mult de 1 milion de computere în lumea întreagă, inclusiv la NASA, prin intermediul căruia suspecţii au sustras aproximativ 50 de milioane de dolari, relatau, în ianuarie 2013, Rapsinnews.com şi BBC.



Kuzmin, considerat a fi creierul din spatele troianului Gozi, riscă pedeapsa maximă de 95 de ani de închisoare, menţiona, în urmă cu trei ani, procurorul Preet Bharara, din Districtul de Sud al New York-ului.



Conform documentelor de urmărire penală, Kuzmin, care a fost arestat în Statele Unite, a doua zi după sosirea la San Francisco, şi-a recunoscut vinovăţia în mai 2011, fiind de acord sa coopereze cu autorităţile.



Ceilalţi doi inculpaţi - letonul Deniss Calovskis, alias Miami, şi românul Mihai Ionuţ Păunescu, alias Virus, au fost arestaţi la cererea procurorului districtului de Sud al New York-ului în ţările lor de origine, în noiembrie şi, respectiv, în decembrie 2012.



Virusul a infectat circa 40.000 de calculatoare numai în SUA, inclusiv 160 aparţinând NASA, după cum arată documentele judiciare. Daunele rezultate se ridică la aproximativ 50 milioane dolari.



La ancheta FBI, care a început în 2010, au luat parte organismele de aplicare a legii şi servicii de informaţii din Letonia, România, Republica Moldova, Olanda, Germania, Finlanda, Elveţia şi Marea Britanie. În afară de reţinerea celor trei, au fost confiscate 51 de unităţi de echipamente tehnice (servere, laptop-uri, PC-uri şi hard discuri).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News