Un tânăr a cumpărat domeniul Google.com.ar pentru doar 12 lei

Potrivit BBC, Nicolas Kurona, de 30 de ani, a spus că ar reușit să cumpere Google.com.ar printr-un proces legal și normal, pentru echivalentul a 12 lei. „Nu mi-aș fi închipuit vreodată că mă lasă să-l cumpăr”, a declarat tânărul argentinian.

„Vreau să fiu clar și să spun că n-am avut vreo intenție rea, doar am încercat să cumpăr și autoritățile mi-au permis”, a adăugat el despre hiba găsită în sistem. Seara sa a devenit apoi complicată, fiindu-i teamă de repercusiuni. „Când procesul de achiziție s-a încheiat și mi-au apărut informațiile, am știut că o să se întâmple ceva... am fost foarte speriat”, a mai spus Nicolas.