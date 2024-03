Un soare de 7 ori mai cald în Korea. Cum au reușit cercetătorii să creeze un soare artificial timp de 48 de secunde

Realizat în timpul testelor între decembrie 2023 și februarie 2024, acest lucru stabilește un nou record pentru proiectul reactorului de fuziune, relatează Intresting Engineering.

Echipa de cercetare din spatele reactorului KSTAR a reușit să mențină temperaturi de 100 de milioane de grade Celsius timp de 48 de secunde. Pentru comparație, temperatura nucleului Soarelui nostru este de 15 milioane de grade Celsius. Mai mult, reactorul a menținut modul de confinare înaltă (H-mode) timp de peste 100 de secunde. Modul H este o stare stabilă a plasmei care este mai bine confinată decât modul de confinare scăzută.

Acesta este cel mai recent succes din multe pentru KSTAR. De exemplu, în 2021, KSTAR a stabilit un nou record prin funcționarea la un milion de grade și menținerea plasmei super fierbinți timp de 30 de secunde.

The KSTAR #NuclearFusion reactor in South Korea exceeds 100 million degrees Celsius for thirty seconds https://t.co/z4xXP0nMSA pic.twitter.com/8R3RrdhW6w