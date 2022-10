Un român, printre inginerii NASA care au construit nava misiunii Artemis. Racheta va fi lansată în noiembrie, spre Lună

În luna noiembrie, NASA va lansa Artemis 1, misiune care are ca scop ajungerea pe Lună. La construcţia acestei nave a participat şi un inginer din Braşov.

Dragoş Păun are 37 de ani, iar în ultimii şapte a lucrat pentru NASA, în special pentru construirea a opt din cele 55 de motoare ale navei spaţiale cu care va zbura, spre Lună, în noiembrie, un echipaj uman.

"Cel mai important punct pentru mine a fost responsabilitatea de a integra cele 8 motoare auxiliare a căror funcţie principală este de a asigura redundanţa în misiune, în cazul defectării motorului principal sau a motoarelor de reglaj al altitudinii, dar şi ale suplinii, uneori. Pe lângă aspectele tehnice, cred că cea mai mare provocare a fost să învăţ să lucrez cu NASA, cu companiile partenere americane, pentru că ei de multe ori au puncte de vedere foarte diferite şi metode de lucru foarte diferite", ne-a spus Dragoş Păun. Dragoş a fost pasionat de zbor şi de tainele universului încă de copil. Peste ani a studiat în Italia, acolo unde i-a fost alături şi mama sa, Diana Păun, scrie Rador.

Tatăl său i-a spus să se retragă

"Am lucrat ca asistent medical la Milano, 13 ani în care l-am susţinut cu bănuţii ăia, câţi erau, din dorinţa de a-i sta aproape, că era averea mea, singura mea bogăţie era el. Şi cred că şi asta l-a ajutat, i-a dat încredere. După aceea, el a vrut să aplice pentru Germania. A aplicat, l-au luat. Probabil ăsta a şi fost drumul lui", a precizat Diana Păun.

La rândul său, tatăl lui Dragoş spune că nu poate descrie în cuvinte ce simte pentru fiul său: "Într-o zi mi-a spus că vine foarte obosit de la serviciu, că este epuizat, că are foarte multe planuri de făcut, că are foarte multe proiecte de îndeplinit şi am spus: retrage-te. Mai sunt alte meserii unde poţi să lucrezi. Mi-a răspuns: ce? ai nebunit? Ăsta e visul meu de când eram copil. (…) Aşa îmi bate inima. Îmi bate inima tare. Şi la serviciu toţi colegii mă felicită şi îi urează să fie din ce în ce mai bun. Şi va fi!". Tot ce-şi mai doreşte acum inginerul Dragoş Păun este ca misiunea Artemis 1 să fie un real succes.

Snoopy va zbura în misiunea Luna Artemis I a NASA

NASA a împărtășit o asociere cu Charles M. Schulz și Snoopy de la misiunile Apollo și continuă sub Artemis cu noi activități educaționale. Snoopy va călări ca indicator de gravitate zero pe Artemis I, anunță www.nasa.gov

Artemis I este un test de zbor fără echipaj al rachetei Space Launch System (SLS) și al navei spațiale Orion în jurul Lunii. Indicatorii de gravitate zero sunt obiecte mici transportate la bordul navelor spațiale care oferă un indicator vizual atunci când o navă spațială atinge imponderabilitate microgravitației.

Fără astronauți la bordul lui Orion, Snoopy va contribui la împărtășirea călătoriei cu lumea în timp ce călărește în cabină cu un manechin și alți doi „pasageri”. Pentru zborul lui Snoopy în misiunea Artemis I, el va fi îmbrăcat într-un costum de zbor portocaliu personalizat, complet cu mănuși, cizme și o emblemă NASA.

Peanuts lansează o nouă suită de videoclipuri scurte împreună cu partenerul său, GoNoodle, pentru a încuraja copiii să învețe despre gravitație, lucrul în echipă și explorarea spațiului în timp ce îl urmăresc pe Snoopy în călătoria lui Artemis I. Pe lângă Snoopy, un stilou din studioul Peanuts al lui Charles M. Schulz va merge în călătoria pe Artemis, înfășurat într-o bandă desenată cu tematică spațială, ca parte a unei colecții de amintiri selectate de NASA pentru a zbura la bordul navei spațiale Orion.

