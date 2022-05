Un puști de 14 ani din Lvov, VIRAL după ce nu a fost deloc impresionat de Angelina Jolie. Filmarea de la care a pornit totul

Aflat într-o cafenea în care a intrat celebritatea Angelina Jolie, puștiul de 14 ani, cu căștile pe urechi, asistă impasibil la întreagă scenă. Felul în care el nu este deloc impresionat de ceea ce se întâmplă în jurul lui a ajuns rapid viral.

Băiatul, impasibil la prezența vedetei

Băiatul se numește Julian și are 14 ani. El a ”ajuns” în clipul Angelinei Jolie din greșeală. Actrița a intrat într-o cafenea din Lvov, acolo unde se afla Julian. Deși era forfotă în jurul său și persoanele erau destul de agitate, puștiul stă liniștit, retras la masa sa. Felul în care a reacționat Julian a devenit rapid viral, făcându-se zeci, dacă nu sute de meme-uri cu el.

Puștiul a explicat de ce nu i-a acordat deloc atenție vedetei de la Hollywood. El a spus că a auzit că se discuta engleză în jurul lui, dar asculta muzică și se uita pe Instagram. Videoclipul în care el apare s-a viralizat în doar jumătate de oră. Julian a mărturisit că s-a oprit la cafenea să mănânce în drum spre casă și cum stătea cu spatele la ușă nu a văzut cine a intrat.

A crezut că e vreo celebritate pe Instagram

”M-am așezat la o masă și din colțul urechii am auzit pe cineva vorbind engleză. Am crezut că este un fel de celebritate americană de pe Instagram. Am văzut-o, dar cumva nu am înțeles, nu am recunoscut-o” a spus Julian, după ce a devenit celebru. Băiatul spune că Angelina Jolie este foarte frumoasă, dar în multe filme pe care le-a văzut cu ea este de nerecunoscut.

Acum e fericit că e celebru

”În realitate, ea este foarte frumoasă. Dar în filme, știi, uneori se machiază astfel încât nici maică-sa să n-o recunoască” a glumit adolescentul. Fără a avea vreo bănuială cu privire la ce urma să se întâmple, Julian a plecat acasă: ”Am ajuns acasă și apoi mama îmi arată un filmuleț pe care i l-a trimis o vecină, mi-a zis că sunt popular. Am navigat o jumătate de oră și am văzut că sunt pe toate site-urile. Știi, este ca un vis treaz”.

Băiatul de 14 ani are acum altă preocupare: strânge toate meme-urile cu el.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.



Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.



Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022

