Un programator din Iași și-a făcut arborele genealogic până la anul 1260: Sunt rudă cu Ștefan cel Mare

De la străbunici a ajuns la rude care au trăit în anul 1260 şi a aflat că este rudă cu Ştefan cel Mare. Demersul a durat patru ani, timp în care a străbătut cimitire şi a răsfoit zeci de documente din arhive.

Cinci mii de persoane, atât cuprinde, până în prezent, arborele genealogic al familiei lui Daniel Cantoreanu, un tânăr programator în vârstă de 32 de ani, din Iaşi. A făcut, timp de patru ani, o adevărată cercetare, cu scopul de a afla detalii despre propria identitate.

„Am început cu paşi mici, cu diverse poveşti care tot apăreau la diferite mese în familie şi am ajuns să umblu prin cimitire uitate de oameni şi să caut în arhivele naţionale diferite documente. Şi am ajuns la un arbore genealogic de 5.000 de persoane. E important de ştiut că oricine poate face asta, este dreptul nostru”, a declarat pentru „Adevărul” Daniel Cantoreanu, IT-ist din Iaşi.

„Nu caut averi”

Tânărul a spus că un astfel de proiect trebuie să pornească cu o cercetare în familie, la rudele apropiate. Urmează o adevărată muncă în teren, pe la rude mai îndepărtate, dar care încă trăiesc. Atunci apar şi provocările. Spune că s-a lovit de reticenţa oamenilor şi că unii dintre ei îşi imaginau că el caută moştenire.

„Toţi mă întrebau: «Ce faci tu cu informaţiile astea?». Credeau că mă ajută la vreo moştenire. Multă lume asociază cercetarea genealogică cu luarea unei moşteniri. Le spuneam că nu caut averi”, a explicat Daniel Cantoreanu.

Cercetarea cimitirelor are şi ea un rol important într-un astfel de proiect. Din proprie experienţă, tânărul programator spune că e nevoie de o cercetare „la pas” prin noile şi, mai ales, vechile cimitire din satele româneşti.

„O întrebare bună, care trebuie pusă tuturor, este: «Unde este îngropată ruda cutare?» De regulă, pietrele funerare mai au anumite informaţii care pot ajuta. Putem găsi informaţii importante. De exemplu, un nume de familie care nu are nicio legătură cu restul. «De ce este omul acesta înmormântat împreună cu ei?». În prezent, din fericire, se păstrează destule monumente funerare şi cimitire. Multe sate au, pe lângă cimitirul actual, şi aşa-numitul Cimitir Vechi. Alea sunt foarte importante. Eu am găsit, într-un astfel de cimitir, o stră-stră-stră-bunică de-a mea”, a declarat tânărul programator.

„Un mic arbore genealogic care conţine 4 din cele mai importante familii: pe partea stângă familiile nobiliare Botha (Botă) şi Vlad (cele maramureşene), pe partea dreaptă familia boierească Grămadă (de Câmpulung Moldovenesc) descendentă din o familie de negustori bogaţi maramureşeni şi familia răzeşească Piticari. În partea de jos, printre copiii familiei, apare şi bunica mea, Aglaia Cantoreanu”, a explicat Daniel Cantoreanu.

Rudă cu Ştefan cel Mare

A avut parte şi de câteva surprize în ceea ce priveşte familia din care provine. Căutând detalii despre strămoşii de pe linia maramureşeană a familiei, Daniel a descoperit că este rudă cu Ştefan cel Mare.

„Am descoperit strămoşii de pe linia maramureşeană a familiei. Sunt descendenţi din voievozii Ţării Maramureşului. O să numesc câţiva: Ştefan I, Ştefan al II-lea, Voievodul Maramureşului, Iuga, care şi el a fost voievod al Ţării Maramureşului, adică fratele lui Bogdan I Descălecătorul. Deci, oarecum, am răspuns unor prieteni care spuneau în joacă: «Te pomeneşti că eşti rudă cu Ştefan cel Mare». Da, acum le pot răspunde. Sunt rudă cu Ştefan cel Mare”, a mai spus Daniel Cantoreanu pentru „Adevărul”.

Ticurile, tot o moştenire

Pe lângă detaliile care ţin de numele de familie şi genetică, Daniel spune că a văzut asemănări şi în ceea ce priveşte comportamentul.

„De curând, am mers la nişte rude din satul Rădăşeni, care poartă acelaşi nume de familie ca mine. Le-am descoperit, le-am contactat şi am vrut să le cunosc. Domnul respectiv avea aceleaşi ticuri pe care le are şi tatăl meu. Folosea chiar şi anumite replici pe care tatăl meu le foloseşte uzual. Domnul respectiv este văr de gradul VI cu tatăl meu”, a mai mărturisit Daniel pentru Adevărul.

În prezent, tânărul lucrează la o carte care are la bază acest proiect, spunând că vrea să dea mai departe munca lui de patru ani. A creat şi o pagină de Facebook pe care postează detalii despre proiectul său - Genealogia Neamurilor.

