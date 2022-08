Un pompier, nevoit să intervină la un incendiu care i-a răpit zece membri ai familiei, printre care trei minori

Trei copii și șapte adulți și-au pierdut viața într-un incendiu în statul american Pennsylvania. Conform BBC, un pompier care s-a prezentat la intervenție și-a dat seama că flăcările i-au mistuit propria familie.

Poliția de stat a confirmat numele a șase dintre victime. S-a deschis dosar penal pentru a afla de la ce au izbucnit flăcările.

Care este povestea pompierului

Ce ar fi fost doar o altă zi la datorie s-a transformat într-o imensă tragedie pentru Harold Baker. Acesta a explicat că în incendiu și-a pierdut fiul, fiica, socrul, cumnatul, cumnata, trei nepoți și alte două rude. Cei trei copii care au murit, doi băieți și o fetiță, nu locuiau în acea casă, ci erau doar într-o vizită de joacă.

Fiul său în vârstă de 19 ani, Dale, îi urmase pașii și se alăturase serviciului de pompieri. Trupurile neînsuflețite au fost recuperate din clădirea distrusă de flăcări cu ajutorul câinilor de intervenție. Trei adulți au reușit să scape din infern.

Care sunt datele tragediei

Incendiul a izbucnit în localitatea Nescopeck, la 150 de kilometri de Philadelphia, în jurul orei locale 02:30. „Pompierii au depus eforturi pentru a pătrunde în casă, însă flăcările și căldura erau mult prea extreme”, a transmis locotenentul Derek Felsman, vineri.

„Când am cotit pe strada Dewey mi-am dat seama instant ce casă era. Am sosit cu prima autoutilitară și când am ajuns am văzut că toată comunitatea era implicată în eforturile de a-i salva”, a declarat pompierul Baker. „Copii mei s-au dus pentru a-și vizita unchii. Ei dețineau casa, aveau piscină”.

