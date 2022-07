Un pilot, de patru ori campion, și-a anunțat retragerea din Formula 1 la finalul sezonului

Campionul mondial de patru ori Sebastian Vettel a anunțat că se va retrage din Formula 1 la sfârșitul sezonului curent. Vettel, care a câștigat toate titlurile de campionat cu Red Bull între 2010 și 2013, se numără printre cei mai de succes piloți din acest sport, care a înregistrat 53 de victorii în curse și 122 de podiumuri de-a lungul carierei sale de 15 ani.



Doar Lewis Hamilton și Michael Schumacher au câștigat mai multe victorii decât germanul în vârstă de 35 de ani, aflat în prezent la al doilea an de curse pentru Aston Martin, după o carieră de șase ani cu Ferrari.



”Decizia de a mă retrage a fost dificil de luat pentru mine și am petrecut mult timp gândindu-mă la asta. La sfârșitul anului, vreau să îmi iau ceva mai mult timp pentru a reflecta la ce mă voi concentra în continuare. Pentru mine este foarte clar că, fiind tată, vreau să petrec mai mult timp cu familia mea. Dar astăzi nu este despre a-ți lua rămas bun. Mai degrabă, este despre a mulțumi tuturor, nu în ultimul rând fanilor, fără al căror sprijin Formula 1 nu ar putea exista”, a spus Vettel.

De șapte ori campion de F1 Hamilton a postat pe Twitter pentru a-l omagia pe Vettel: „Seb, a fost o onoare să te numesc concurent și o onoare din ce în ce mai mare să te numesc prietenul meu. Să lași acest sport mai bine decât l-ai descoperit este scopul final. Nu ai nicio îndoială că orice urmează pentru tine va fi incitant, semnificativ și plin de satisfacții. Te iubesc, omule.”

Seb, it’s been an honour to call you a competitor and an ever greater honour to call you my friend. Leaving this sport better than you found it is always the goal. I have no doubt that whatever comes next for you will be exciting, meaningful, and rewarding. Love you, man. pic.twitter.com/eHVmOpov2m