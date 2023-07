Un peşte care ar prevesti cutremurele a fost descoperit în Taiwan

Descoperire uimitoare în largul coastei Taiwanului. În timpul unei expediții subacvatice, mai mulţi scafandri au dat peste un peștele-vâslă, un specimen unic și extrem de rar. Peştele vâslă mai este cunoscut şi ca „peștele care prevestește cutremurele” și trăiește de obicei la mari adâncimi, însă acum a fost văzut observat la suprafața apei. Lungimea peştelui mai puţin obişnuit poate ajunge până la opt metri iar ceea ce-l diferenţiază de ceilalţi în adâncuri sunt solzii argintii. Acest strat de guanină argintie îi conferă o strălucire deosebită.

Exemplarul, găsit în apropiere de districtul Ruifang din Taipei, prezenta mai multe orificii în corp pe care scafandrii le-au catalogat drept mușcături de rechin. În tradiția asiatică, se spune despre acest animal unic că este prevestitor de cutremur. „Multe animale uimitoare pot fi găsite în largul coastei de nord-est a Taiwanului... dar aceasta a fost prima mea întâlnire cu un pește vâslă uriaș", a declarat Cheng-Ru pentru Newsweek.

This is the moment a rare deep-sea oarfish was spotted by divers off the coast of Taiwan.



The fish, which usually lives at depths of about 1km, was seen swimming in shallow waters.



More videos: https://t.co/c5jZcIaQBa pic.twitter.com/6kLO8ePh9Q