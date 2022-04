Un pedofil australian are 400 de capete de acuzare. A lăsat în urmă zeci de victime

Un bărbat din Australia de Vest a fost acuzat de peste 400 de infracțiuni împotriva copiilor, în ceea ce poliția numește una dintre cele mai importante investigații privind abuzul asupra copiilor din istoria statului.

Bărbatul de 47 de ani din orașul australian Perth se confruntă cu numeroase acuzații, inclusiv 240 de acuzații de tratare indecentă a unui copil sub 13 ani, 98 de acuzații de înregistrare indecentă a unui copil sub 13 ani și 44 de acuzații de raporturi fizice cu un copil sub 13 ani, a declarat poliția din Australia de Vest într-un comunicat, citat de CNN.



Acesta se confruntă, de asemenea, cu 26 de acuzații de deținere de material video de exploatare a copiilor și cinci capete de acuzare pentru producerea de material video de exploatare a copiilor.

Și-a filmat faptele oribile

Acuzațiile urmează unei investigații de luni de zile declanșate de o informare făcută în iulie anul trecut, potrivit declarației. Declarația spune că au fost puse în aplicare mandate de percheziție la domiciliul și la locul de muncă al bărbatului, timp în care poliția a localizat și confiscat mai multe dispozitive electronice de stocare.



După o examinare criminalistică digitală, autoritățile au identificat aproximativ 3,8 milioane de imagini și videoclipuri care au fost considerate materiale de exploatare a copiilor și care au surprins infracțiunile presupuse comise de acuzat.



Detectivii au identificat 24 de victime, inclusiv băieți și fete, care au fost supuse abuzului sexual, potrivit declarației. Infracțiunea ar fi avut loc între 2015 și 2021.



”Această investigație este una dintre cele mai importante investigații privind abuzul asupra copiilor efectuate vreodată în Australia de Vest, în măsura în care au fost localizate imaginile și victimele potențial abuzate”, a declarat inspectorul detectiv Hamish McKenzie, potrivit postului 9 News.



Potrivit raportului 9 News, copiii aveau vârste cuprinse între trei și 13 ani, iar poliția susține că victimele erau cunoscute de bărbat prin intermediul familiei și prietenilor.



Bărbatul urmează să apară la sfârșitul acestei luni la Tribunalul de Magistrați din Perth.

