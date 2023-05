Un meteorit a căzut în locuința unei familii din New Jersey. Ar putea fi un rest din celebra Cometă Halley / foto

Potrivit raportului poliției, piatra avea în jur de 10 centimetri pe 15 centimetri și era evident naturală, mai degrabă decât o bucată de gunoi spațial. Evenimentul poate fi cel mai interesant lucru care se întâmplă în oraș, dar raportul poliției ridică posibilitatea ca obiectul să fie și mai interesant decât simplul fapt că e un meteorit tipic, conform IFL Science.

Riscul de a fi lovit de un meteorit este mic – există un singur caz raportat și chiar și acea persoană ghinionistă a supraviețuit incidentului. Un meteorit a ricoșat pe perna unei femei în urmă cu doi ani.

Potrivit declarației Departamentului de Poliție din Hopewell Township (HTPD), în acest caz, „... locuința era ocupată în acel moment, dar nu au fost raportate vătămări... A pătruns în acoperiș, tavan și apoi a lovit podeaua din lemn de esență tare“.

„HTPD a contactat alte câteva agenții pentru asistență în identificarea pozitivă a obiectului și protejarea rezidenților și a obiectului. Acest lucru poate fi legat de actuala ploaie de meteori numită Eta Aquarids”, continuă declarația. „Ancheta este în derulare”, mai spun polițiștii.

Pe lângă faptul că e una dintre cele mai strălucitoare ploaia de meteori, Eta Aquaride sunt cunoscute pentru că reprezintă resturi ale Cometei Halley. Chiar dacă cometa a vizitat ultima dată sistemul solar interior acum 37 de ani, bucăți de praf aruncate de aceasta atunci când gheața din jur s-a topit continuă să-i urmeze orbita. Pământul se confruntă cu o parte din acest material în fiecare mai și octombrie, care formează ploile de meteoriți Eta Aquaride și Orionide, numite după părțile de cer din care par să provină.

Majoritatea Eta Aquarids au dimensiunea unui grăunte de nisip sau mai mici, vizibile doar datorită temperaturilor extreme pe care le ating atunci când lovesc atmosfera cu mare viteză, făcându-le să se aprindă pentru scurt timp. Un obiect de dimensiunea acestui meteorit, care ar fi fost considerabil mai mare înainte ca straturile sale exterioare să ardă la intrare, nu a fost anterior asociat cu Eta Aquarids. În această etapă, este prea devreme să se spună dacă referirea la ploaia de meteori a fost doar o presupunere a poliției sau dacă experții i-au sfătuit că posibilitatea este reală.

