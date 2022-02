Un medic din Iași le lasă angajaților săi o moștenire de 20 de milioane de euro. ”Este normal ca să primească și ei”

Un medic din Iași a decis să lase angajaților săi o moștenire de 20 de milioane de euro, scrie Ziarul de Iași. Christache Zanoschi are o fabrica înființată în 2001. Acum, în loc să își vândă compania, așa cum ar face majoritatea antreprenorilor, el a decis să o împartă celor 35 de angajați care i-au fost alături în acești ani.

Firma sa este evaluată la circa 20 de milioane de euro, iar asta înseamnă aproximativ 300.000 de euro pentru fiecare angajat.

„Nu este problema că am ieșit pe piață și am zis că vreau să vând. Nu, au venit alții cu cerere și am zis că nu-i de vânzare”, spune medicul.

„Este normal ca să primească și ei mai mult, din cauză că noi aici facem niște eforturi uriașe, și eu, și toți colegii mei vrem să adunăm cât mai mulți bani ca să plătim taxele pentru pensiile speciale, salariile bugetarilor.", a mai spus Christache Zanoschi.

Fiecare angajat va primi părți sociale din societate, dar de valori diferite, în funcție de studii și de vechime.

Medic, premiat de Prefectura Iași pentru succesul campaniei de vaccinare, prins că vaccina la chiuvetă

Un medic de familie din Iași, care a fost premiat de prefect pentru succesul campaniei de vaccinare, a fost prins în timp ce vaccina la chiuvetă. Potrivit sursei citate, un vaccin costa 500 de lei, iar medicul de familie din Ciohorăni mai avea un cabinet și în județul Neamț. Acesta a fost premiat în noiembrie 2021 de către Prefectura Iași pentru succesul campaniei de vaccinare pe care o derula în comună. În această dimineață, s-ar fi trezit însă cu polițiștii la ușa cabinetului pentru că ar fi existat suspiciuni că eliberează certificate false de vaccinare.

Fostul prefect, Marian Grigoraș, a declarat pentru „Ziarul de Iași” că a acordat în total patru premieri pentru medicii de familie care s-au descurcat foarte bine în campania de vaccinare. Pentru cele trei acordate în noiembrie, inclusiv în cazul medicului din Ciohorăni, acesta spune că a solicitat instituțiilor care colaborează cu Prefectura Iași să efectueze o verificare sumară a medicilor, pentru a fi sigur că nu există niciun fel de probleme. Citește continuarea AICI.

