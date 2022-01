Medic, premiat de Prefectura Iași pentru succesul campaniei de vaccinare, prins că vaccina la chiuvetă

Un medic de familie din Iași, care a fost premiat de prefect pentru succesul campaniei de vaccinare, a fost prins în timp ce vaccina la chiuvetă, scrie Ziarul de Iași. Potrivit sursei citate, un vaccin costa 500 de lei, iar medicul de familie din Ciohorăni mai avea un cabinet și în județul Neamț. Acesta a fost premiat în noiembrie 2021 de către Prefectura Iași pentru succesul campaniei de vaccinare pe care o derula în comună. În această dimineață, s-ar fi trezit însă cu polițiștii la ușa cabinetului pentru că ar fi existat suspiciuni că eliberează certificate false de vaccinare.

Fostul prefect, Marian Grigoraș, a declarat pentru „Ziarul de Iași” că a acordat în total patru premieri pentru medicii de familie care s-au descurcat foarte bine în campania de vaccinare. Pentru cele trei acordate în noiembrie, inclusiv în cazul medicului din Ciohorăni, acesta spune că a solicitat instituțiilor care colaborează cu Prefectura Iași să efectueze o verificare sumară a medicilor, pentru a fi sigur că nu există niciun fel de probleme.

„A fost o vizită ok, am mers împreună cu primarul, iar doamna doctor a fost încântată de atenția care i se acordă. Nu am avut nicio suspiciune pentru că, înainte de a da aceste distincții, am solicitat o verificare sumară - nu în scris, ci informal - de la instituțiile care se ocupă cu aceste aspecte. Am vrut să văd dacă sunt suspiciuni fiindcă apăruseră deja discuțiile despre cazuri cu vaccinare fictivă prin țară. Am întrebat și mi s-a spus că nu există nicio suspiciune la medicii cărora voiam să le acord aceste distincții pe baza datelor furnizate de la DSP”, a declarat Marian Grigoraș.

Poliţiştii anticorupţie au efectuat 25 de percheziții

Astăzi, polițiștii au descins la mai multe locuințe din județele Iași și Neamț. Au fost vizați mai mulți medici de familie care ar fi vaccinat fictiv.

”Astăzi, 12 ianuarie 2022, poliţiştii anticorupţie ai Direcţiei Generale Anticorupţie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, efectuează un număr de 25 de percheziţii la domiciliile unor persoane din judeţele Neamţ şi Iaşi, suspectate de săvârşirea unor infracţiuni de fals şi corupţie în legătură cu obţinerea în mod ilegal a unor certificate care să ateste vaccinarea anti-COVID-19.”, a transmis, miercuri, Direcţia Generală Anticorupţie.

