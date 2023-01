Un medic a băut alcool timp de zece ani, în încercarea de a găsi leacul perfect pentru mahmureală

Un medic din Canada a efectuat un experiment bizar - timp de 10 ani a băut în treizeci de oraşe diferite din întreaga lume, pentru a salva milioane de oameni. Motivul este simplu, deoarece doctorul era în căutarea leacului perfect pentru mahmureală, util oricărei persoane care s-a confruntat cu problema stării de rău după o petrecere furtunoasă.

Consecinţe pentru sănătate

Cercetarea sa unică a dat roade - canadianul şi-a dat seama că nici măcar fluidele administrate intravenos nu au ajutat, nici doza de "şoc" de vitamine B1, B6 şi B2. Cu toate acestea, conform cercetătorului, o doză de 1.500 de mg dintr-un aminoacid special - acetilcisteina - îi pune pe picioare rapid pe cei care se simt rău după ce au consumat alcool în exces.

Medicul a observat că acest aminoacid ajută organismul să producă un antioxidant puternic - glutation, care accelerează eliminarea alcoolului din organism şi are un efect revigorant. Cei zece ani de abuz de alcool, potrivit medicului canadian, au fost destul de grei pentru el - a acumulat multe kilograme în plus şi abilităţile sale mentale s-au deteriorat. În plus, medicul a început să sufere de probleme cardiace şi tulburări regulate ale sistemului nervos, scrie Rador.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News