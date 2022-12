Un jurnalist de investigații a părăsit Austria, de teamă că autoritățile ar putea face un favor FSB, care încearcă să-l ucidă

Jurnalistul bulgar Hristo Grozev a fost dat luni în urmărire de Rusia. Grozev lucrează pentru reţeaua independentă de jurnalism de investigaţie Bellingcat și locuia în Austria. Grozev a explicat că a angajat un avocat rus, dar acesta încă nu poate înţelege de ce anume este acuzat, scrie RADOR.

"Mai degrabă, există un risc pentru viaţa mea. Pe lângă instrucţiunile oficiale pentru a se comite un atentat asupra oricui, există şi grupări neoficiale - paramilitare, trupe hibride, care vor fi foarte bucuroase să facă ceva ce va fi un dar pentru Kremlin", a declarat Grozev la bTV. El a explicat că nu se află în Europa, dar din motive de securitate nu a spus unde se află exact.

Potrivit lui Grozev, un întreg departament de informaţii din Rusia a fost lichidat din cauza investigaţiilor pe care organizația sa le-a publicat. "Rusia acţionează încet. În ultimii 5-6 ani, am pricnuit daune ireparabile ficţiunii că ruşii au cele mai înfricoşătoare şi mai sofisticate servicii secrete", a spus el.

"De cel puţin 2-3 ani, FSB are o problemă uriaşă cu investigaţiile noastre. Am primit semnale de la informatorii noştri să fim atenţi cu privinre la noile cunoştinţe, la oamenii care vor să ne cunoască", a mai spus Grozev. El a definit drept un precedent includerea numelui unui jurnalist străin în lista neagră a FSB.

Potrivit acestuia, în ultimii ani, nu numai el, ci şi colegii săi de la Bellingcat au un mod special de a călători, cumpărând bilete în ultimul moment, astfel încât să nu se poată ghici cu uşurinţă unde călătoresc şi ce investighează. . "Acum lucrurile trec la un nivel, cu totul diferit. Pentru a mă întoarce în Austria, unde locuiesc, trebuie să-mi schimb o mare parte a biletelor, pentru a nu ajunge pe teritoriul unei ţări care poate face Kremlinului o favoare", a spus Grozev.

Grozev crede că a atras atenţia serviciilor ruse în 2016 cu ancheta sa privind doborârea avionului de linie malaezian. "În fiecare an mergeam să pregătesc jurnalişti în Rusia. În 2016, la ieşirea din ţară, mi s-a pus o ştampilă neagră", a explicat jurnalistul.

El a mai spus că o investigaţie a Bellingcat din 2019 a dat o lovitură serioasă serviciilor ruse. "Era vorba de uciderea la Berlin a unui refugiat cecen. Practic, ancheta noastră a fost principala probă într-o sală de judecată, prin care un reprezentant FSB a fost condamnat pe viaţă şi se află în prezent într-o închisoare din Berlin. Şi la sfârşitul anului 2020 am dezvăluit cine l-a otrăvit pe Navalnîi, dar am făcut-o şi într-un mod în care practic am umilit FSB-ul. Pentru mine, acesta este momentul în care anumite instrucţiuni au venit de la Putin. Aceasta este o informaţie care mi-a fost dată de oameni apropiaţi lui, aşa că sunt sigur", a spus Grozev.

