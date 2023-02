Un elev din Timișoara, scrisoare emoționantă pentru profesoara de Istorie: Rândurile următoare sunt scrise de un elev care nu iubește Istoria, ci matematica

O profesoară de Istorie de la Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva din Timișoara a făcut publică o scrisoare emoționantă pe care a primit-o de la un elev, scrie Ziarul de Iași. Iată ce mesaj i-a transmis elevul profesoarei, reușind să o impresioneze profund:

"Rândurile următoare sunt scrise de un elev care nu iubește Istoria, ci matematica, numerele și punctele ce trebuie marcate la coș. Cu toate acestea, orele dumneavoastră mă fascinează. În mea experiență de elev am mai întâlnit un singur profesor atât de pasionat de predare și de materia lui. (…) Orele dumneavoastră de Istorie mă teleportează înapoi în fața dragului meu profesor și vă mulțumesc pentru asta", i-a scris elevul profesoarei sale.

"Sunteți o profesoară fascinantă și sper că nu vă veți pierde flacăra din privire"

În același mesaj, elevul arată că "nu acesta este motivul pentru care o admiră"

"Vă admir trăirea cu care susțineți fiecare oră. Adesea am fiori pe șira spinării când vă văd atât de aprinsă în subiect. Vă admir ritmul accelerat și clar al discursului, care este amețitor în cel mai bun sens. Vă admir stilul de îmbrăcăminte elegant și subtilele accesorii tradiționale. Sunteți o profesoară fascinantă și sper că nu vă veți pierde flacăra din privire, răbdarea pentru noi sau pofta de viață", i-a mai scris elevul profesoarei.

În final, elevul o încurajează pe profesoară, spunându-i să își aducă aminte de scrisoare când se simte „sleită de puteri”.

"Mă rog ca toate eforturile dumneavoastră să fie răsplătite și vă mulțumesc încă o dată că faceți școala o sursă de inspirație pentru noi, omuleții în formare. Sper ca în această zi să vă simțiți mai iubită ca întotdeauna", i-a scris elevul profesoarei sale.

Profesoara: Am trăit cel mai emoționant moment din cariera mea de 26 de ani

Copilul a lăsat această scrisoare într-o cutie pusă în școală, în care puteau fi lăsate mesaje și scrisori de apreciere.

"Astăzi am primit aceasta scrisoare… si am trăit cel mai emoționant moment din cariera mea de 26 de ani de când lucrez cu elevii.. citind-o in cancelarie… într-o pauza. Sunt, de obicei, cerebrala si autocritica si nu mi-am imaginat ca un elev/eleva ar considera ca orele mele de istorie sunt "fascinante"…

Recunosc ca doar atmosfera de la orele mele, acolo, in clasa, ma face sa rămân într-un sistem care nu recompensează prea mult munca si valoarea…. Si este o profesie de vocație care te consuma dar concomitent "te încarcă". E un paradox, dar așa simt eu. Si mai recunosc ca subestimez des…puterea cuvintelor.

Scrisoarea este anonima si a fost pusa in cutia cu scrisori/mesaje de Valentine’s day a Consiliului elevilor – o inițiativă care a creat o mare efervescență astăzi în școală,… A fost o surpriza uriașă sa vad ca…am si eu una…

Mulțumesc, draga elevule/draga eleva, pentru ca am șansa sa lucrez cu tine si pentru ca ma lași sa te inspir, caci in fiecare zi, inspirația mea sunteți voi, elevii mei!", a scris profesoara de Istorie la Colegiul Pedagogic Carmen Sylva din Timișoara pe Facebook, atașând scrisoarea.

